Mototurismo in Costiera, sabato 14 ad Amalfi.

La Federazione Motociclistica Italiana promuove il Mototurismo come traino per la promozione del territorio. Si pone all’interno di questo contesto il convegno “Costiera e Mototurismo: opportunità e sostenibilità”, in programma Sabato 14 Aprile alle ore 10.00 presso Il “Salone Morelli” – Comune di Amalfi (SA).

L’appuntamento sarà un’occasione di incontro tra la comunità locale della Costiera Amalfitana – rappresentata dai Sindaci dei Comuni, dall’Associazione degli Albergatori e dagli attori economici e sociali del territorio – e i Moto Club organizzatori di eventi mototuristici. Al convegno interverranno: Il Sindaco di Praiano Giovanni Di Martino, Il Presidente del Distretto Turistico e della Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi Dott. Andrea Ferraioli e il Referente Legambiente Costiera Amalfitana Luigi Sommariva

Nell’occasione verrà sottolineata l’importanza del Mototurismo, evidenziandone numeri e ricaduta economica sul territorio.

Relativamente alle stesse tematiche, Venerdì 13 Aprile dalle ore 10:00 alle 18:00 e nel pomeriggio di Sabato 14 Aprile a Praiano (SA) presso il Centro Culturale “Ing. A.Pane” si svolgerà un work-shop rivolto ai Moto Club e realtà territoriali. L’obiettivo è quello di creare le condizioni per sviluppare un turismo sportivo in varie aree territoriali mediante l’acquisizione di specifiche competenze da parte dei Moto Club e il coinvolgimento dei portatori di interesse presenti sul territorio. Le due giornate sono state strutturate in modo che coloro che prenderanno parte al workshop potranno partecipare anche al convegno.