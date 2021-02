Linee strategiche e scelte organizzative per la ripresa: a lezione dai migliori, webinar giovedì 25.

Giovedì 25 febbraio 2021, ore 10,00 – 13,00 è in agenda il webinar “Linee strategiche e scelte organizzative per la ripresa: a lezione dai migliori”

Organizzato da Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione, in collaborazione con la sua Business School NIBI, il webinar è il primo appuntamento di un ciclo di incontri formativi on line sulle principali tematiche dell’internazionalizzazione d’impresa, per continuare a sostenere le aziende nella gestione dei rapporti commerciali internazionali e nella ricerca di nuove opportunità per la ripresa economica, in questo periodo di pandemia.

I webinar in programma vertono sul tema dell’organizzazione aziendale in ottica export e hanno l’obiettivo di offrire conoscenze e strumenti utili per la propria struttura aziendale, anche attraverso l’analisi di casi aziendali di PMI che sono riuscite a reagire alla crisi sanitaria in maniera efficiente ed efficace.

Gli appuntamenti sono gratuiti.

Al seguente link sono reperibili ulteriori informaqzioni circa l’appuntamento di giovedì 25 febbraio 2021

https://promositalia.camcom.it/cosa-facciamo/servizi-alle-imprese/know-how/formazione-nibi/eventi/linee-strategiche-e-scelte-organizzative-per-la-ripresa-a-lezione-dai-migliori.kl

Di seguito il link per iscriversi al webinar: https://register.gotowebinar.com/register/3618786749025189131