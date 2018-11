Italian Style, incoming per aziende di moda ed accessori a Palazzo di Città a cura di Confartigianato sabato 24 a Palazzo di Città.

Comune di Salerno – Salone dei Marmi – Sabato 24 novembre ore 10,00/18,30

Una giornata di incontri B2B per aiutare le aziende della moda italiane a imporsi sui mercati internazionali.

E’ questa la mission di ITALIAN STYLE, il progetto concepito, promosso e organizzato da CONFARTIGIANATO SALERNO, con il sostegno di ICE-AGENZIA nell’ambito del calendario di ITALIAN FASHION TALENTS AWARD, il contest di moda riservato a cento stilisti esordienti, giunto quest’anno alla sua terza edizione.

Italian Style coinvolge trenta brand di altrettante aziende artigiane specializzate in abbigliamento, accessori e gioielli squisitamente full Made in Italy, selezionati in tutt’Italia (cominciando dalle realtà locali più significative) che porteranno a Salerno le collezioni della primavera-estate 2019, insieme a una preview dell’autunno-inverno 2019/20.

Ogni azienda avrà l’opportunità di incontrare dodici buyer ospitati da Ice-Agenzia, provenienti da Svezia, Russia e UK, insieme con gli owner di tre showroom internazionali: Studio Zeta, Livia Gregoretti Showroom e Fashionzone di Milano.

“E’ la prima volta che Salerno diventa sede strategica per le imprese della moda, da noi coinvolte nei progetti di internazionalizzazione messi a segno dalla nostra associazione” dichiara Franco Risi, presidente di Confartigianato Salerno. “E’ per noi, una nuova e avvincente esperienza, di ampio respiro fin dalle sue battute iniziali che intendiamo portare avanti anche per le prossime edizioni di Italian Fashion Talents Award”.

BRAND SITO WEB QUEEN MODA www.queenmoda.it MY GOLDEN CAGE www.mygoldencage.com CIVICO LXXVI www.civicolxxvi.com SARTORIA74 www.sartoria74.it CETTINA BUCCA www.cettinabucca.com LUCA BARRA www.lucabarra.it DESANTIS BY MARTINALVAREZ www.desantis.it INNUÈ www.dedgroup.it VALE JEWEL LAB www.weboggetti.it ELENA MONTAGANO www.pourquoime.com ESSERE www.esserestyle.com FEMMINILESINGOLARE SITO IN COSTRUZIONE PARTENOPÉE www.partenopee.com SIKULY www.sikuly.com FEDERICO PRICE www.federicoprice.com VALENTINO ORLANDI www.valentinoorlandi.it OREQUO www.orequo.com COTONE MADE IN ITALY www.cotonemadeinitaly.it GENTILE CATONE www.gentilecatone.com ANTONIETTA SABBATELLA www.antoniettasabbatella.com JERRY KEY www.jerrykey.net MARILÙ www.marilumoda.com LORELLA GRECO www.lorellagreco.it CURLY BAGS www.curlybags.IT LE FEMME www.lefemme.it SABOTAGE.VDA SITO IN COSTRUZIONE LE 4UADRE www.lequadre.com LA BOTTEGA DI BRUNELLA www.brunella.it ART259 DESIGN www.art259design.com SEL D’ www.sel-di.com