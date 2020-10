“Io lavoro”, l’incentivo per assumere disoccupati.

Le aziende italiane hanno tempo fino al 31 Dicembre 2020 per richiedere l’incentivo “Io lavoro”, che prevede una serie di vantaggi sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.

I datori di lavoro attraverso questo sgravio, potranno assumere lavoratori con un età inferiore ai 25 anni ( età compresa tra i 16 e 24) oppure lavoratori con un età superiore ai 25 anni di età, che sono privi di impiego regolarmente retribuito da sei mesi.

L’incentivo prevede :

Uno sgravio totale di contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite 8060 euro annui. le persone disoccupate possono essere assunte con contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione, con contratto di apprendistato professionalizzante ,con contratto di lavoro subordinato per soci lavoratori delle cooperative, viene riconosciuto altresì per attivare contratti a tempo parziale e per la trasformazione di contratti a termine in contratto a tempo indeterminato. Io lavoro è cumulabile con altri incentivi.

Sono stati stanziati complessivamente 329.4000.000 euro, che sono stati ripartiti in tutte le regione italiane, facendo una differenza tra regioni meno sviluppate, regioni sviluppate e regioni in transizione.

Con la speranza, che questi strumenti, siano di buon auspicio, per la ripresa economica del nostro paese.