InTour Cilento: Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e BCC Buccino Comuni Cilentani insieme per l’innovazione nel settore turismo.

Si è tenuto oggi a Santa Maria di Castellabate (SA), nella location di Villa Matarazzo, l’evento promosso da Iccrea e dalla BCC Buccino Comuni Cilentani per la presentazione del progetto “In Tour – Innovative Tourism”.

Turismo e territorio, un connubio fondamentale per lo sviluppo, anche e soprattutto in Campania, viste le tante risorse che la regione può offrire. E che devono saper parlare fra loro. In questo senso le Banche di Credito Cooperativo, in quanto banche del territorio, possono presidiare questo business insieme agli albergatori e agli altri operatori del settore, per fare in modo che il territorio sia vissuto adeguatamente e alimentare la sua economia circolare.

L’innovazione e i modelli di business su questo fronte non si arrestano mai e Iccrea Banca, insieme alle BCC aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, sta promuovendo un progetto che va in questa direzione, attraverso l’evoluzione dei servizi nell’ambito dei sistemi di pagamento. Il lancio del progetto sul turismo di Iccrea Banca (il primo così articolato del panorama bancario) prevede un road show continuo su tutto il territorio nazionale che, arrivando alla sua 5a tappa a Santa Maria di Castellabate, ha coinvolto in prima linea la BCC Buccino Comuni Cilentani.

Durante l’evento rappresentanti della BCC, di Iccrea Banca e di altri partner importanti coinvolti nel progetto, hanno presentato l’iniziativa agli albergatori del territorio. Al workshop, tra gli altri, ha anche partecipato Giuseppe Gagliano, Presidente Federalberghi Salerno.

La risposta all’evento è stata importante con 130 presenze totali, con una piena partecipazione di rappresentanze delle strutture ricettive partecipanti.

“La presenza degli operatori turistici, così importante per numeri e qualità delle strutture rappresentate, ci conferma che il progetto InTour Cilento va fortemente sostenuto dalla nostra BCC –commenta Lucio Alfieri, Presidente BCC Buccino Comuni Cilentani – l’area costiera di competenza della BCC è una delle più belle d’Italia. Include paesaggi e parchi marini di importanza internazionale, ed è inoltre una terra dove ai beni materiali riconosciuti dall’UNESCO se ne associa uno immateriale ma non meno importante, che riguarda la Dieta Mediterranea. In questo contesto fortemente positivo l’azione intrapresa da InTour Cilento contribuisce ad assicurare quella maggiore crescita turistica di cui abbiamo fortemente bisogno. Piccole attività turistiche e artigianali possono trarre forte vantaggio competitivo da una pianificata azione di marketing rivolta al territorio, dove la struttura alberghiera è parte di un contesto da proporre nella sua integrale bellezza.”

“Oggi è stata una giornata di formazione e aggiornamento che risponde alle esigenze dei tanti operatori del turismo che vogliono migliorarsi e stare al passo con gli strumenti e le soluzioni più innovative – ha riportato Salvatore Angione, Direttore Generale BCC Buccino Comuni Cilentani – per essere efficienti in un mercato globale sempre più competitivo, ma che offre importanti opportunità. I limiti fisici e digitali stanno scomparendo e i due mondi si stanno fondendo in un unico processo. Nuove strategie di marketing e rivoluzione digitale sono le strade da percorrere per mettere al centro di questo percorso le persone e il territorio”.

In cosa consiste il progetto.

Iccrea Banca, insieme ad altri partner di primario livello, ha voluto promuovere un progetto innovativo che, facendo perno sugli alberghi, coinvolge le mete di attrazione turistica offrendo al turista nuovi strumenti per accrescere la sua esperienza di viaggio.

Tutto ruota attorno ai sistemi di pagamento (POS per carte di credito, ad esempio) promossi da Iccrea sul territorio (verso alberghi, attività ricreative per turisti e museali, produttori enogastronomici) e a una piattaforma tecnologica che l’albergatore, se cliente BCC, potrà utilizzare per la gestione della relazione con il turista.

L’albergatore, grazie a questa piattaforma, potrà – prima dell’inizio del soggiorno – comprendere le esigenze del cliente-turista e consigliarlo per la scelta delle località e strutture turistiche da visitare, o punti vendita di produttori enogastronomici locali da visitare (l’importante è che siano tutti serviti dai sistemi di pagamento forniti da Iccrea). Non si parla in questo caso solo di POS e delle carte di credito CartaBCC (emesse da Iccrea), ma anche di servizi di ultima generazione come Satispay, la start-up che ha sviluppato un meccanismo di “WhatsApp dei pagamenti” (in cui Iccrea figura tra i principali soci, e che sta coinvolgendo sempre più esercenti in tutta Italia).

Per quanto riguarda i consumi e gli acquisti on line, gli esercenti potranno beneficiare della vetrina Ventis City (disponibile sul sito www.ventis.it), lo spazio virtuale che valorizza le eccellenze e le potenzialità del territorio. Grazie anche allo strumento del couponing, Ventis City è una delle più evolute piattaforme di sconti presenti sul mercato.

Inoltre, a breve Ventis sarà arricchito con un nuovo portale che permetterà i servizi diretti di booking.

Ed ecco che per chi viaggia si apre un network innovativo di opzioni vantaggiose e facilmente fruibili sul territorio che, iniziando dalla porta di accesso della struttura ricettiva, potranno estendersi su altri fronti commerciali (comprendendo anche servizi di trasporto sul territorio e acquisti di coupon).

Grazie a questo progetto verrà attivato dunque un circolo virtuoso che genera benefici verso tutti gli attori coinvolti (a partire dal turista), permettendo anzitutto agli alberghi di avere un iniziale canale diretto con il cliente sotto il profilo commerciale ma, più in generale, relazionale.

Ma il progetto non si ferma qui. Perché l’offerta di Iccrea si estende anche agli albergatori per le loro esigenze prettamente aziendali. Iccrea BancaImpresa, la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, mette a disposizione una serie di prodotti relativi ai finanziamenti strutturati e servizi consulenziali dedicati alle piccole e medie imprese. L’obiettivo futuro è di poter entrare nel mercato delle grandi realtà turistiche ricettive arrivando ad anticipare il modello di offerta turistica.