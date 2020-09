Inps non rilascia più PIN dal 1 ottobre.

Dal 1 ottobre l’Inps non rilascerà più nuovi PIN.

Uniche 3 ECCEZIONI (prenotando l’accesso in sede) per i soli utenti che non possono avere accesso a SPID, quindi:

minori; cittadini di Paesi comunitari ed extracomunitari che non hanno un documento di identità rilasciato in Italia (il permesso di soggiorno non è valido per richiedere SPID); tutori, curatori e amministratori di sostegno di soggetti sottoposti a tutela/curatela.

Se già si possiede il Pin lo stesso sarà ancora valido per un breve periodo transitorio per consentire il passaggio a SPID.

Chi ha già il PIN potrà continuare ad accedere con il PIN. Successivamente potrà accedere solo se ha

Carta d’identità Elettronica 3.0 o

SPID 2° livello o

CNS

Per sapere come richiedere lo SPID basta consultare il sito www.inps.it oppure www.spid.gov.it