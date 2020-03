Inps : Interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN.

a cura di Alfonso Angrisani esperto di relazioni sindacali

L’Inps con il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020, ha stabilito le modalità per richiedere il pin semplificato per ottenere le misure introdotte dal decreto Cura Italia a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali, che saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica.

L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:

– PIN dispositivo rilasciato dall’Inps;

– SPID di livello 2 o superiore;

– Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);

– Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.

L’Istituto avvisa inoltre che provvederà nei prossimi giorni al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

Modalità di accesso semplificate

Al fine di garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l’Istituto ha messo in atto un duplice intervento rivolto a:

– semplificare la modalità di compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);

– apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Istanza indennità partite iva

L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata soltanto per l’accesso alle seguenti prestazioni per emergenza Coronavirus:

– indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

– indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;

– indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

– indennità lavoratori del settore agricolo;

– indennità lavoratori dello spettacolo;

– bonus per i servizi di baby-sitting.

Per l’accesso a tali procedure, la richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

– sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;

– Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.