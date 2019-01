Innovazione e comunicazione digitale per rilanciare il turismo sul territorio, giovedì 31 da Sellalab.

Le opportunità offerte da internet e dall’economia digitale per arricchire e rilanciare l’offerta turistica del territorio campano e, più in generale, di quello italiano, per approfondire come le nuove tecnologie e i nuovi canali di comunicazione digitale siano oggi fondamentali per promuovere il turismo ed espandere il proprio business. Sono questi gli argomenti che verranno discussi giovedì 31 gennaio presso il Sellalab di Salerno.

“Digital Marketing Turistico” è il tema dell’incontro nel corso del quale sarà fatto il punto della situazione sugli strumenti e sulle strategie da mettere in campo per far conoscere la propria struttura ricettiva: dalla realizzazione di un sito web ottimizzato anche per i canali mobile, al posizionamento sui motori di ricerca, dalla gestione della reputazione online al social media marketing.

Il corso è strutturato per fornire una visione concreta e operativa della materia, in modo da far conoscere le tecniche pratiche per pianificare e gestire strategie di web marketing turistico fin da subito. Attenzione verrà data in particolare modo alle tecniche per posizionarsi sui motori di ricerca in un mercato altamente competitivo come quello turistico e alle migliori strategie per pianificare campagne di pubblicità online al fine di aumentare il traffico e la popolarità del proprio sito.

L’evento si terrà giovedì 31 gennaio dalle ore 9 alle ore alle ore 18.00 presso Sellalab, la piattaforma di innovazione del Gruppo Sella in Corso Garibaldi 203. A fornire uno scenario sul contesto attuale sarà Armando Travaglini, consulente e formatore per il marketing turistico. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.sellalab.com, dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato degli appuntamenti.