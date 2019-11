Innovation Manager, voucher per le imprese, workshop al Corsorzio Asi mercoledì 20.

Dal 7 novembre le imprese e le reti d’impresa possono avviare la compilazione della domanda per richiedere il Voucher per l’Innovation manager.

La misura del Ministero dello Sviluppo Economico ha l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale incentivando la possibilità di dotarsi di un Innovation manager.

L’obiettivo del workshop, che si terrà mercoledì 20 novembre alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio ASI di Salerno, viale Giuseppe Verdi n. 23, è illustrare, insieme ai tecnici del Ministero dello Sviluppo Economico, come presentare le domande da parte di imprese, PMI e reti d’impresa, ed evidenziare quali sono i vantaggi di inserire in azienda la figura dell’Innovation manager, qualificato e iscritto negli elenchi del Mise, affinché l’innovazione possa accadere.

Le domande, che possono essere compilate on line su https://agevolazionidgiai.invitalia.it/ dal 7 al 26 novembre, permetteranno di dotarsi di questa figura strategica dell’impresa 4.0.

L’appuntamento, patrocinato da ASI Salerno, è organizzato da Fondazione Ampioraggio – Ecosistema dell’Innovazione e da Sinope THT -Think tank, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia.

Rosaria Chechile

Giuseppe De Nicola

Massimo Di Filippo

Fondazione Ampioraggio – Ecosistema dell’innovazione nasce con l’obiettivo di mettere in relazione innovatori, acceleratori di innovazione e mercato domestico e internazionale. Attraverso la propria azione crea visibilità e spazi di mercato, mettendo insieme imprese e startup innovative, grandi imprese, esperti dei mercati internazionali, stakeholders di settore,

ricercatori e global techbuyers

– Think tank è un laboratorio di idee costituito da professionisti, professori, dottori di ricerca, imprenditori e società civile, per affrontare tematiche di stretta attualità. I temi oggetto delle nostre scritture e dei nostri dibattiti comprendono: l’ambiente, il welfare, l’inclusione sociale e di genere, l’economia e tutto ciò che necessita di approfondimento. Lo scopo del Think tank è creare contenuti che possano essere rappresentati a vari livelli politici e sociali al fine di comunicare nel modo corretto (scientifico) le tante informazioni (a volte solo “sloganizzazioni”) che bombardano l’opione pubblica.