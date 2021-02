Inaugurato mercato di Via Piave.

Lunedì 22 febbraio è stato inaugurato il nuovo mercato di via Piave dopo gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione realizzati dall’amministrazione comunale.

Il Sindaco Napoli: Abbiamo dotato i posteggi dei servizi di acqua ed elettricità. Il virus è stato una mazzata per gli operatori. Con questa nuova struttura, sicura ed accogliente, cerchiamo di aiutarli a riprendersi”. Sui recenti provvedimenti di chiusura di Santa Teresa: “La zona arancione, con il divieto di spostamento tra Comuni, ha impedito alla provincia di riversarsi a Salerno”.

L’Assessore al Commercio Loffredo: Oggi la città si dota di un mercato moderno, ispirato a quelli mediterranei. Lavoriamo per dare la stessa dignità strutturale anche al mercato non alimentare, dall’altra parte della strada. Siamo nella fase della progettazione”. Loffredo ha un passato da operatore commerciale, in particolare di gestore nella movida. Sul tema della zona arancione, afferma: “Non si può decidere il venerdì per la domenica ed i ristori di mille euro non servono quasi a nulla. Bisogna convivere con il virus o stare a casa un mese se abbiamo la certezza dei vaccini. Che oggi non c’è. Fossi in Draghi darei il via libera alla Regione per acquistarli in autonomia”.