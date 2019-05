Inaugurato lo sportello di Salerno di “Spazio Lavoro” in collaborazione con Camera di Commercio, Anpal e Consorzio Asi.

Inaugurato lo sportello di Salerno di “Spazio Lavoro”, un’iniziativa della Regione Campania, in collaborazione con Anpal Servizi SpA, Camera di Commercio di Salerno e Consorzio ASI, che eroga servizi avanzati e specialistici alle imprese della provincia di Salerno.

Inaugurato lo sportello di Salerno di “Spazio Lavoro”, un’iniziativa della Regione Campania, in collaborazione con Anpal Servizi SpA, Camera di Commercio di Salerno e Consorzio ASI, che eroga servizi avanzati e specialistici alle imprese della provincia di Salerno.

Si tratta di uno spazio attrezzato e funzionale che disporrà della presenza di operatori qualificati dei Centri per l’Impiego con l’obiettivo di implementare le politiche attive in materia di lavoro, di rendere disponibili servizi di consulenza e recruiting per le imprese, di favorire l’occupazione e lo sviluppo economico del territorio.