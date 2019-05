Il Vallo di Diano & l’attivismo giovanile.

Sono in dirittura d’arrivo le attività del “Laboratorio Creazione di Impresa ed Orientamento al Lavoro” teso a valorizzare idee sostenibili di giovani, da attuare attraverso la definizione del business-plan e la progettazione di iniziative di sviluppo occupazionale. Le iniziative rientrano nell’ambito del progetto “Tanagro Opportunità Giovane ” promosso dai Comuni di Auletta e Teggiano che coinvolge giovani under 36 provenienti dai territori del Vallo di Diano e del Tanagro attraverso il programma Benessere Giovani Campania. Produzioni artigianali, trasformazione di prodotti agricoli, gastronomia, servizi alle persone, valorizzazione di brand, piccola ricettività, riciclo creativo, servizi di comunicazione e industria 4.0 sono le attività sui quali i giovani stanno investendo il loro tempo per creare nuove attività e concretizzare il loro protagonismo economico e sociale nelle aree interne a sud di Salerno.

Le azioni di orientamento, coaching e fundraising sono curate dalla QS & Partners di Vincenzo Quagliano & C. di Salerno, struttura partner del progetto T.O.G. che vanta un background pluriennale in materia di creazione di impresa, progettazione e attuazione di progetti complessi a valenza nazionale ed internazionale. Le attività si tengono tutti i venerdì pomeriggio presso il Centro si Aggregazione Sociale “Dianum” di San Marco – Teggiano, a partire dalle ore 15:00 e vedono il coinvolgimento degli allievi del laboratorio che organizzano, con i loro coach, anche attività di front office rivolta ad Associazioni, Istituzioni, Scuole, giovani interessati a mettersi in proprio e a intraprendere iniziative occupazionali. Un ulteriore riferimento a sostegno dello sviluppo e del lavoro voluto dal Sindaco di Teggiano Michele di Candia dove l’utenza può acquisire informazioni e assistenza su programmi e opportunità quali Resto al Sud, Garanzia Giovani, Yes I Start up, Fermenti 2019 oltre a info utili sulle modalità di funzionamento delle strutture territoriali destinatarie di fondi per lo sviluppo economico e sociale: il G.A.L. Diano, La Strategia delle Aree Interne del Vallo di Diano e il Consorzio Sociale Ambito S 10. L’obiettivo risiede nel consolidare il ruolo propulsivo dell’Ufficio Europa Teggiano struttura divenuta una realtà che ha consolidato la propria presenza sul territorio dell’intera provincia di Salerno chiamato a verificare la fattibilità tecnica, economica, di mercato e logistica di nuove iniziative accreditata da Invitalia S.p.A. per il programma Resto al Sud. “L’intera iniziativa laboratoriale e di front office si è caratterizzata, sempre più, quale riferimento informativo territoriale, capace di colmare l’assenza di strutture di prossimità impegnate in materia di sviluppo imprenditoriale e di orientamento per nuova occupazione..” ha dichiarato il consigliere delegato allo sviluppo e ideatore dell’Ufficio Europa Teggiano Cono Morello. .