Il SECI Campus è Pet Friendly.

Il SECI CAMPUS Impresa, sfruttando la propria trasversalità progettale e soprattutto il consolidato rapporto con l’ENCI – Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana, ha deciso di varare un nuovo progetto finalizzato a migliorare le condizioni di vita del cane e, soprattutto, il suo benessere attraverso un rinnovato rapporto con il suo padrone.

Siamo diventati ‘PET-FRIENDLY’ creando nuove opportunità di spazi e servizi che mirano al consolidamento del rapporto UMANO/CANE che si concretizzano nei due nuovi prodotti denominati UFFICIO A 4 ZAMPE e CO.BAUING.

‘…Le condizioni di vita del cane sono estremamente cambiate con il fenomeno dell’urbanizzazione. In particolare, i cani si trovano a confrontarsi con numerosi stimoli ambientali nelle città e lo spazio per soddisfare liberamente le loro necessità di movimento è sempre più limitato. Se da un lato bisogna soddisfare le necessità dei cani offrendo loro condizioni di vita appropriate alla loro natura, dall’altro lato l’ambiente urbano richiede un corrispondente impegno da parte dei proprietari responsabili della loro convivenza con gli esseri umani…’

art.1 del Regolamento ENCI CAE-1: Test di Controllo dell’Affidabilità e dell’Equilibrio Psichico per Cani e Padroni Buoni Cittadini