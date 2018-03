HospitalitySud, mercoledì 21 il taglio del nastro, il programma della prima giornata.

Si apre con la rivoluzione “su misura”, l’ultima frontiera dell’ospitalità e del turismo, la prima edizione di HospitalitySud, il Salone dedicato alle forniture, ai servizi e alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero, in programma DOMANI mercoledì 21 e giovedì 22 marzo, a Salerno nella prestigiosa location della Stazione Marittima di Zaha Hadid.

Nella Sala Foyer alle 9.30, Ugo Picarelli Fondatore e Direttore di HospitalitySud darà il via alle conferenze e aprirà il Salone Espositivo. Dopo i saluti del Sindaco Vincenzo Napoli, del Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Pietro Spirito, del Presidente Camera di Commercio di Salerno e Confindustria Salerno Andrea Prete e del Presidente Confcommercio Salerno Giovanni Marone, la Conferenza d’apertura avrà come argomento il “Turismo tailor made. Opportunità e rischi nel nuovo mercato dei visitatori glocali”. Del turismo “fatto su misura”, esperienza di vita più che viaggio, formula richiesta oggi dal moderno ospite d’hotel e visitatore della destinazione, parleranno, dati alla mano, Paolo Coccorese, Ordinario Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche Università degli Studi di Salerno ed Ernesto Pappalardo Giornalista e Direttore di Salerno Economy. A seguire, il focus sulla città: “L’appeal digitale di una destinazione: Salerno raccontata dai viaggiatori”, sarà il tema della relazione a cura di Travel Appeal, società che si occupa di comunicazione digitale e big data analytics per il mondo del turismo. Interverrà Mario Romanelli Head of Sales Italy Travel Appeal. L’incontro rappresenterà un tassello importante per acquisire consapevolezza sui punti di forza e sulle criticità della destinazione “Salerno” e lavorare sul miglioramento dell’offerta con effetti positivi sulla reputazione e tangibili sui profitti.

La giornata continuerà con i seguenti appuntamenti.

Nella Sala B, alle 10.45: “L’insostenibile industria turistica: un patrimonio da riqualificare, un settore destinato a diventare da strategico a cruciale”, a cura di Hotel Volver. Interviene Vincent Spaccapeli Direttore Commerciale e Marketing Hotel Volver.

Nella Sala A, alle 11.00: “Tax credit riqualificazione, istruzioni per l’uso per alberghi e strutture termali”, a cura di Associazione Italiana Confindustria Alberghi e Federterme. Intervengono Valeria Di Claudio Associazione Italiana Confindustria Alberghi e Massimo Ostillio Esperto di Federterme.

Nella Sala Foyer, alle 11.30: “Per un turismo strutturale e di sistema nel Sud Italia”. Gli indirizzi di saluto saranno di Vincenzo Napoli Sindaco di Salerno; Andrea Prete Presidente Camera di Commercio e Confindustria Salerno; Ugo Picarelli Fondatore e Direttore di HospitalitySud. Partecipano per gli Osservatori Turistici del Sud: Livio Chiarullo Responsabile Ufficio Osservatorio Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, Mariza Righetti Coordinatore Area Ricerca Osservatorio sul Turismo Regione Calabria, Rosanna Romano Direttore Generale per le politiche culturali e il turismo Regione Campania, Mariano Schiavone Direttore Generale APT Basilicata – SIST Sistema Informativo Statistico Turistico Regione Basilicata. Interventi programmati dei Presidenti delle Sezioni Turismo delle Territoriali del Sud di Confindustria: Giancarlo Carriero Unione Industriali Napoli, Francesco Garofalo Confindustria Basilicata, Marina Lalli Confindustria Bari e Barletta Andria e Trani, Luigi Schiavo Confindustria Salerno. Concludono Renzo Iorio Presidente Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo di Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci Presidente Federterme Confindustria e Marina Lalli Vice Presidente Vicario Federturismo Confindustria.

Nella Sala B, alle 11.30, “Marketing e reputazione via wifi: tecnologia push a supporto delle tue azioni quotidiane di vendita e controllo”, a cura di InWYA – Oscar Wifi. Interviene Gabriele Petroni Owner InWYA – Oscar Wifi.

Nella Sala B, alle 12.15: “Come eccellere in web reputation? I sette punti chiave nella relazione hotel-cliente”, a cura di Qualitando. Interviene Marzia Baislak Consulente nel settore dell’hotellerie, formatrice e Co-Founder Qualitando.

Nella Sala B, alle 13.45: “Il mondo dell’hospitality nel III Millennio”, a cura di Storm Open Solutions. Interviene Maurizio Lo Giudice Consulente Storm Open Solutions.

Nella Sala B, alle 14.30: “Il wi-fi in hotel: trasformare il servizio più richiesto dagli ospiti in un canale per interagire con i clienti, vendere di più e migliorare i punteggi sui portali di recensioni, a cura di Wi-Fi Hotel. Interviene Luca Fronzoni Direttore Commerciale Wi-Fi Hotel.

Nella Sala Foyer, alle 15.00, “Il linguaggio persuasivo nel marketing turistico (oltre lo storytelling)”. Interviene Marco Volpe Consulente e Formatore.

Nella Sala A, alle 15.00: “Il cliente al centro della trasformazione di Accor Hotel”, con Renzo Iorio Chief Operating Officer Accor Hotels Italy, Greece, Israel and Malta.

Nella Sala B, alle 15.15: “Brand e Network al servizio degli albergatori: 10 e più ragioni per scegliere Best Western e mettere il tuo hotel al centro”, a cura di Best Western Hotels & Resorts. Interviene Fabrizio Doria Head of Membership Development dept.

Nella Sala Foyer, alle 16.00: “Marketing turistico ai tempi del gdpr”, interviene Marco Volpe Consulente e Formatore.

Nella Sala A, alle 16.00: “Risk management e data protection: cosa cambia negli hotel”, a cura di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, interviene Barbara Casillo Direttore Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

Nella Sala B, alle 16.00: “Blastness e lo sviluppo del canale diretto di vendita: strumenti Google e tecniche di revenue management”, a cura di Blastness. Interviene Piergiorgio Schirru Vice Presidente Blastness.

Nella Sala B, alle 16.45: “HomeAway: scopri come ottimizzare i tuoi annunci”, a cura di HomeAway. Interviene Lidia Vaglica Market Development Manager. Il sito di prenotazione, che ingloba a oggi più di 2 milioni di case vacanza in 190 paesi nel mondo, ha introdotto un nuovo sistema di posizionamento degli annunci che tiene conto di elementi misurabili come il tasso di risposta, le visite alla pagina, le cancellazioni, il tasso delle prenotazioni rifiutate, le prenotazioni e le recensioni ed è progettato per aiutare i viaggiatori a trovare la proprietà più adatta alle loro esigenze e incrementare le prenotazioni per i proprietari.

Nella Sala A, alle 17.00: “Hotels & Chains 2018: come sta cambiando l’industria alberghiera in Italia”, a cura di Associazione Italiana Confindustria Alberghi e Horwath HTL. Intervengono Valeria Di Claudio Associazione Italiana Confindustria Alberghi e Alessio Franzese Junior Market Analyst Horwath HTL Italia.

Nella Sala B, alle 17.30: “Pericoli nascosti nel fare Revenue Management”, a cura di Ericsoft. Interviene Marco Tolino Sales Manager Ericsoft.

Nella Sala Foyer, alle 18.00: “I numeri del Booking online”, interviene Marco Volpe Consulente e Formatore.

Nella Sala A, alle 18.00: “Airbnb per tutti. Nuove opportunità per bed&breakfast, agriturismi e piccoli hotel”, a cura di Airbnb. Interviene Antonio Laveneziana Responsabile Homes Airbnb Italia. Fondata nel 2008 da Brian Chesky, Joe Gebbia e Nate Blecharczyk, Airbnb ha l’obiettivo di creare un mondo dove i viaggiatori possono sentirsi a casa ovunque, assaporando la cultura locale e vivendo esperienze di viaggio formidabili. La piattaforma mette a disposizione milioni di alloggi unici, come appartamenti, ville, castelli, boutique hotel e persino case sugli alberi, in oltre 80.000 città in tutto il mondo.

Nella Sala B, alle 18.15: “Strategie sui Social Network per le strutture alberghiere ed extralberghiere”. Interviene Giovanni Molinari Fondatore Campania da Vivere ed Esperto Social Media Marketing.

Nella Sala Foyer, alle 19.30, si conclude con la Presentazione del libro “Il cigno nero e il cavaliere bianco. Diario italiano della grande crisi”, a cura di Delia Agenzia Letteraria. Interviene l’autore Roberto Napoletano.

A seguire “Memorandum con Salvatore Pagano del Savoy Beach Hotel e Nicola Palmieri di Tenuta Vannulo, piccole storie familiari, cose semplici che si tramandano di generazione in generazione”.

HospitalitySud è ideato e organizzato dalla Leader e promosso da Confcommercio Provincia di Salerno Federalberghi Salerno e Confindustria Salerno Gruppo Alberghi, Turismo e Tempo Libero con il patrocinio di: Comune di Salerno, Regione Campania, Camera di Commercio di Salerno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Stazione Marittima di Salerno, Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Federterme, Assohotel, Agriturist, FederlegnoArredo, ANICAV Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, Assosistema, ITALGROB Federazione Italiana Distributori Horeca, EHMA ITALIA European Hotel Managers Association, ADA Associazione Direttori Albergo, AIH Associazione Italiana Housekeeper, AIRA Associazione Italiana Impiegati Albergo, AMIRA Associazione Maitres Italiani Ristoranti ed Alberghi, LE CHIAVI D’ORO FAIPA Federazione delle Associazioni Italiane dei Portieri d’Albergo e Front Office, Fondazione Univerde, Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nocera Inferiore, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno.

L’ingresso è gratuito, con la possibilità di registrarsi prima dal sito web www.hospitalitysud.it attraverso la piattaforma Eventbrite o direttamente all’arrivo.