“Formazione e reskilling dei lavoratori: il Fondo Nuove Competenze”, giovedì 5 novembre trasmissione in diretta su Ottochannel.

“Formazione e reskilling dei lavoratori: il Fondo Nuove Competenze”. È questo il titolo della trasmissione in onda su Ottochannel, canale 696 del digitale terrestre, giovedì 5 novembre alle ore 16, dopo il tg regionale. L’appuntamento, in diretta anche sulle pagine social di Ottopagine.it e Il Roma, ha l’obiettivo di approfondire i temi del lavoro e della formazione alla luce dell’emergenza Coronavirus, con focus su ricollocazione professionale e digitalizzazione alla presenza dei referenti di enti di formazione, agenzie per il lavoro, fondazioni campane e imprenditori. Grande spazio sarà dedicato alla nuova misura “Fondo Nuove Competenze”, rivolta ad aziende e lavoratori, e introdotta dal Ministero del Lavoro su input del Ministro Nunzia Catalfo e gestita da ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro.

La trasmissione televisiva, condotta da Pierluigi Melillo Direttore di Ottochannel, vedrà tra gli ospiti Michele Raccuglia, Responsabile Macroarea Sud di ANPAL Servizi, Giorgio Scala Presidente Fondazione Saccone, Lucia Agosti CEO MCG Consulting, Alfonso Esposito CEO Pform Group e Nicola Savino CEO Savino Solution e tra i maggiori esperti nazionali di digitalizzazione dei processi.

Il Fondo Nuove Competenze prevede 730 milioni di euro da destinare alla formazione dei lavoratori delle aziende private che, a causa dell’emergenza epidemiologica, hanno la necessità di ridurre temporaneamente l’orario di lavoro dei propri dipendenti.

Il Fondo, infatti, offre ai lavoratori l’opportunità di formarsi, acquisendo competenze e strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, e allo stesso tempo sostiene le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dalla pandemia