Fondazione Picentia, on line l’house organ “CreaSud”.

È on line, da oggi, all’indirizzo www.creasud.it, l’house organ della Fondazione Picentia, un portale di informazione innovativo che punta ad offrire ai lettori un prodotto “diverso” per forma e contenuti.

Il magazine, primo progetto della Fondazione, oltre a promuoverne la mission e l’attività, vuole essere punto di riferimento per chi vuole informarsi e approfondire le tematiche al centro del dibattito pubblico legate ai settori in cui opera la fondazione stessa.

Obiettivi: promuovere e stimolare dibattiti e riflessioni su specifici temi, offrendo contenuti originali, e allo stesso tempo raccontare storie, idee, visioni di un Sud che “fa” attraverso la voce dei protagonisti ai quali è dedicata una speciale rubrica. Racconti in presa diretta di quanti, dal mondo imprenditoriale alla filiera culturale, producono qualità ed eccellenza.

La direzione di CreaSud è affidata a Alessandro Mazzaro, giovane giornalista che vanta già una significativa esperienza nel campo.

«CreaSud è il primo progetto destinato ai giovani che mettiamo in campo – commenta il presidente della Fondazione Picentia, Giuseppe Bisogno – un’iniziativa editoriale al Sud e per il Sud nata con l’obiettivo di creare nuove opportunità sul territorio. Un portale di informazione libera e plurale che, auspichiamo, in questo difficile momento di emergenza sanitaria possa fornire strumenti utili per la comprensione delle problematiche socio-economiche che ne conseguono».

All’interno del web magazine notizie, approfondimenti, analisi di economia, cultura, innovazione, sostenibilità, legalità, lavoro, giovani, corredate da immagini, video, infografiche.

Una particolare attenzione viene data anche all’interazione con i social media. “CreaSud” nasce, infatti, in stretta sinergia con i canali sociali della Fondazione Picentia (www.facebook.com/Fondazione picentia – instagram.com/fondazione picentia_creasud?igshid꓿1vo4v49vu1kp4).

La fondazione, costituita il 16 ottobre 2019, su iniziativa dell’imprenditore Giuseppe Bisogno, nasce dalla volontà di imprese e singoli cittadini di promuovere attività e progetti finalizzati alla valorizzazione della cultura dello sviluppo della ricerca e della solidarietà sociale.

La mission della fondazione, che non ha fini di lucro, è quella di realizzare progetti e azioni, attraverso la collaborazione con enti locali, istituzioni, imprenditoria locale, finalizzate a creare opportunità e iniziative rivolte ai giovani e all’inserimento sociale, di persone che, per qualsiasi forma di svantaggio, siano escluse.