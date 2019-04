FlexoSud Day 2019, mercoledì 3 al Baia lo stato dell’arte degli imballaggi ecosostenibili.

FlexoSud Day 2019

Lloyd’s Baia Hotel Salerno Mercoledì 3 aprile ore 9.30-13.30

Una flexo per tutti: imballaggi ecosostenibili e di qualità per lo sviluppo ed il lavoro

Salerno “capitale” dell’industria degli imballaggi. Mercoledì 3 aprile ( dalle 9.30 alle 13.30) il Lloyd’s Baia Hotel Salerno ospita il FlexoSud Day 2019 organizzato dall’Associazione Tecnica Italiana per la Flessografia.

L’evento al quale prenderanno parte aziende, istituzioni ed università servirà a delineare le linee guida di un comparto industriale strategico ed in dinamica evoluzione. Il settore conta 3.400 imprese con 62.400 occupati. L’ultimo anno ha fatto registrare un fatturato di 7miliardi e 758 milioni di euro con un incremento del 2,9 % per cento. Una realtà importante nella quale il Meridione d’Italia ha un ruolo rilevante.

I lavori avranno inizio alle ore 9.30 con la relazione introduttiva dell’imprenditore salernitano Marco Gambardella presidente dell’Associazione Tecnica Italiana per la Flessografia. Gambardella descriverà gli investimenti dell’ATIF su ricerca ed innovazione con i giovani protagonisti, nuovi materiali e macchinari conformi all’evoluzione normativa, tecnologie di produzione ed imballaggi per la promozione dei prodotti made in Italy e Sud.

Nella prima parte di FlexoSud Day 2019, introdotta dall’intervento di Andrea Prete Presidente di Confindustria Salerno, saranno presentati gli investimenti ATIF per la formazione e l’inserimento occupazionale dei giovani:MATESPACK Master in Materiali e Tecnologie Sostenibili per il PACKaging Polimerici e Cellulosici, Laboratorio in fabbrica, ATIF DOC 11 (Tito Lo Priore ).

La seconda parte affronterà gli aspetti tecnologici e produttivi più rilevanti con “La qualità è nel metodo” (Stefano D’Andrea e Sergio Molino), “Trend della stampa flexografica” (Andrea Caselli), “L’impatto delle tecnologie di retinatura in flessografia” (Riccardo Lo Bianca), “Esperienza di Granoro nella flexo”( Giandomenico Marcone) , “Evoluzione stampa flessografica” con l’introduzione dei materiali compositi (Francesco Rossini), “Inchiostri sostenibili per imballaggi compostabili”( Fabio Cavazzi e Giuseppina Graci ).

Nel corso della mattinata Premiazione Bestinflexo 2018 con riconoscimenti alle aziende virtuose.