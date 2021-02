Equity crowdfunding, una risorsa per le PMI: il portale equity hub, webinar martedì 23.

Martedì 23 febbraio (9,30-11,15), insieme a Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per la presentazione del nuovo tool di Innexta, l’Equity Hub.

Il momento di lavoro rappresenta l’occasione per fare il punto sull’equity crowdfunding come strumento di finanza complementare attraverso un confronto sui positivi risultati del 2020 e le sue prospettive di sviluppo.

Nel corso dei lavori verrà presentato il portale Equity Hub realizzato da Innexta con Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che mappa tutte le campagne in corso e finanziate con successo, complete di dati, riferimenti e eventuali presenze di quote societarie in vendita.

Partecipazione gratuita.

Info e iscrizioni: http://bit.ly/3k1yDV1