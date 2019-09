E-commerce Hub, venerdì 4 all’ex Tabacchificio Centola di Pontecagnano.

Il prossimo 4 ottobre, ancora una volta nella cornice evocativa del Tabacchificio Centola di Pontecagnano Faiano, si terrà la quinta edizione di Ecommerce HUB. L’evento, fra i principali in Italia dedicati al commercio elettronico, torna per parlare dei temi più attuali del momento. Al centro della giornata di formazione, anche quest’anno un tema importante: New Retail, le strategie di fusione che sempre più vanno realizzandosi fra commercio online e quello negli store fisici.

Formazione, workshop e networking

Forte delle migliaia di partecipanti alle quattro edizioni precedenti, la formula dell’evento non cambierà neanche quest’anno. Come da tradizione, eh2019 ruoterà intorno al palco della sala plenaria, su cui si alterneranno alcuni dei più influenti protagonisti della scena. Otto ore di formazione gratuita, sui trend più attuali del momento, grazie alla quale i partecipanti potranno sin da subito integrare il proprio business.

Accanto alla sala plenaria, per chi vorrà una formazione ancora più specialistica, sarà possibile prendere parte ai workshop. Quattro appuntamenti, diretti da esperti assoluti, per aggiornarsi e approfondire in maniera verticale alcuni dei temi strategici più caldi del momento. La formazione specialistica di quest’anno verterà su Facebook, Instagram, Email Marketing e SEO.

La partecipazione alla quinta edizione, come le precedenti quattro, sarà ancora una volta gratuita. Una scelta che, negli anni precedenti, ha consentito all’evento di collocarsi nel calendario degli attori del settore, sotto alla voce degli appuntamenti imperdibili.

eh!wards, Ecommerce Arena e l’area espositiva

Accanto alla parte formativa, anche quest’anno vi saranno gli appuntamenti che, come da tradizione, accompagnano l’evento. È il caso di eh!wards, il premio aperto alle aziende e alle web agency, destinato ai migliori ecommerce. Lo scorso anno, in occasione della terza edizione, sono stati centinaia i candidati, ma a trionfare furono rispettivamente flexo24, Mondo Convenienza e Tre Pì Profumerie.

Per il secondo anno consecutivo torna l’appuntamento, già apprezzato lo scorso anno, dell’Ecommerce Arena. Una sala interamente dedicata ai professionisti del settore che intendono fornire una formazione altamente specializzata e gratuita su specifici argomenti di settore.

Senza dimenticare la ricca area espositiva nella quale, come sempre, troveranno posto alcuni dei più importanti brand nazionali e internazionali. Con loro, i partecipanti potranno scoprire nuove opportunità di business: «Anche quest’anno, i veri protagonisti dell’evento saranno i partecipanti – dichiara Alfonso Annunziata, co-founder dell’evento – che potranno confrontarsi con il vasto panorama del commercio elettronico, acquisendo know-how dai più importanti esperti del settore e intessendo nuove relazioni coi partner più attivi della scena».

Il New Retail: il tema della quinta edizione

Il tema della quinta edizione di Ecommerce HUB sarà New Retail: commercio e marketing, già da qualche tempo, hanno smesso di essere declinati tra online e offline e le strategie sono sempre più univoche e onnicomprensive. I nuovi modelli organizzativi prevedono sempre più la fusione fra il commercio online e quello negli store fisici, dando vita a realtà ibride, veloci e innovative.

Il futuro, dunque, non è fatto di nuovi canali di vendita, ma di nuove esperienze di acquisto. Un’esperienza in cui la vendita rappresenta solo una parte infinitesimale della relazione con il cliente. La vera sfida, dunque, risiede nella capacità di aumentare e qualificare i punti di contatto coi clienti, seguendoli lungo il percorso decisionale e valorizzando il capitale di informazioni disponibili. Omnicanalità ed esperienza, flessibilità e innovazione, trasformazione digitale e analisi, dunque, saranno i temi su cui si sta concentrando e dovrà concentrarsi l’attenzione.