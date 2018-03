Diamo Credito alle PMI del Salernitano, venerdì 2 al Comune di Battipaglia a cura di Confesercenti.

Venerdì 2 Marzo alle ore 15 presso la sala consiliare del comune di Battipaglia si svolgerà il convegno dal tema: Diamo Credito alle PMI del Salernitano. L’incontro si svolgerà in due sessioni ed Interverranno diversi rappresentanti del tessuto economico e sociale provinciale tra i quali Il Presidente Provinciale della Confesercenti Salerno Raffaele Esposito, il Presidente della CCIAA Andrea Prete e il Sindaco di Battipaglia Cecilia Francese per i saluti iniziali. A seguire l’atteso intervento del presidente Nazionale COSVIG già Presidente Regionale Confesercenti Campania Molise Vincenzo Schiavo e gli esperti Michele Crispino del fondo centrale di garanzia e Marco d’Onofrio direttore COSVIG. La prima sessione sarà moderata da Fabio Di Sauro coordinatore politiche del credito per le aree Campania Molise Lazio della Confesercenti.

La seconda sessione vedrà l’intervento di Gerardino Metallo Prof. Ordinario di management e sviluppo di impresa alla facoltà di economia dell’università di Salerno e Sandro De Luca di MPS Salerno, il tutto moderato da Giuseppe Alfinito di Area Finanza Srl.

Queste tematiche, dichiara Raffaele Esposito Presidente Provinciale di Confesercenti Salerno, rappresentano una parte sostanziale dei servizi che Confesercenti offre al mondo delle Micro e PMI.

Siamo costantemente impegnati alla ricerca delle migliori condizioni creditizie per soddisfare la richiesta che viene dal mondo economico e produttivo associato. Puntiamo a partnership di alto profilo e siamo particolarmente attenti alla somministrazione di consulenza di qualità conclude il Presidente.