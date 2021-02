De Rosa (SMET): “Felici che Draghi riconosca la funzione essenziale della Logistica. Avanti ora col vaccinare gli addetti ai trasporti”.

“Siamo orgogliosi e felici che anche il professor Mario Draghi, incaricato Presidente del Consiglio dei Ministri, riconosca la strategicità e la funzione essenziale della logistica”. Esordisce così Domenico De Rosa, Ceo di Smet e Presidente della Commissione Autostrade di Alis dopo le dichiarazioni di pochi giorni fa del neo premier incaricato. Durante la giornata di consultazioni infatti, Draghi ha tenuto a precisare quanto sarà essenziale per il Paese che il sistema dei trasporti e della logistica, di cui Smet è azienda leader in Italia quanto in Europa, funzioni al massimo della sua operatività. Due i motivi: il primo riguarda l’ovvio transito delle merci nel nostro Paese. Senza il settore dei trasporti ciò sarebbe impossibile e renderebbe vani gli sforzi di settori quali l’industria e il commercio che non potrebbero più mobilitare i propri prodotti. Il secondo motivo, quello evidenziato maggiormente dall’ex Presidente della Banca Centrale Europea, è che i trasporti saranno fondamentali per regolamentare tutta la campagna vaccinale sulla quale verteranno i primi giorni di Governo.

Tra le proposte e le annotazioni che sia ALIS tramite il presidente Guido Grimaldi sia De Rosa in veste di Ceo di Smet hanno posto al nuovo Presidente del Consiglio vi è sicuramente quella del dare priorità agli addetti alla logistica riguardo alla somministrazione dei prossimi vaccini.

“Questo potrebbe essere un ottimo inizio per un Governo candidato a fare molto bene per il Paese ridando speranza e prospettiva di futuro alla popolazione e alle imprese. Si rende ora sempre più necessario anche in Italia l’inserimento degli addetti ai trasporti tra le categorie prioritarie per la somministrazione dei vaccini – afferma De Rosa – I rischi non sono solo quelli relativi alla tutela della salute delle persone tra le più esposte al contagio e che rendono possibile la mobilità delle merci in Europa. A seguito dell’obbligo imposto dalla Germania del tampone Covid-19 agli autisti che entrano dall’Austria si stanno creando blocchi al Brennero e si rischia di compromettere la normale mobilità tra paesi europei potendo arrivare fino a generare il blocco dei flussi logistici delle merci”.

Un compito complicato quello di gestire il settore in questo periodo di incertezze e di necessità. Ecco perché De Rosa invia i più sentiti auguri a chi avrà questo gravoso fardello, il neo ministro ai Trasporti, Enrico Giovannini:”Auguri di buon lavoro al prossimo nominato Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture”.

Spazio infine per il Presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte, al quale il Ceo di Smet dedica parole di elogio ma anche di critica indiretta, a causa di alcune scelte che, secondo De Rosa, sarebbero state fatali: “Comunque la si pensi è stato interessante il commiato di Giuseppe Conte da Palazzo Chigi. Definita una brava persona è stato sempre molto educato e professionale, si è saputo districare con maggioranze molto diverse promuovendo politiche in antitesi tra di loro. Come sempre il giudizio sarà dato dalla Storia. A noi resta di osservare come un avvocato entrato nel palazzo abbia avuto delle evoluzioni non facili anche solo da pensare possibili alla vigilia della sua esperienza politica e che certamente ha pagato, a caro prezzo, alcuni suoi discutibili consiglieri di primissimo piano”.