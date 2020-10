Covid, Cammarota : Dehors invernali per salvare la nostra economia.

“Se ad aprile fu autorizzato maggior suolo pubblico all’aperto per salvare l’economia di bar e ristoranti, ora che gli spazi chiusi fanno paura e il covid aumenta il Comune di Salerno autorizzi per la stagione invernale gli stessi spazi in deroga per dehors semichiusi e riscaldati, con detassazione e incentivi, anche in deroga alla normativa vigente”.

Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota, capogruppo de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, il quale rimarca come “in tanti non entreranno in pieno inverno nei locali chiusi, per cui molti esercenti saranno costretti a chiudere e a non riaprire più”, e pertanto “bisogna intervenire immediatamente, senza attendere eventuali misure governative”.

“Ed allora”, continua Cammarota, “si confermino gli spazi esterni semichiusi già esistenti e si autorizzino tutti gli altri che ne facciano richiesta, consentendo impianti di coperture e riscaldamento amovibili, con un contributo sui costi attraverso la compensazione parziale della tassa di occupazione, e con rinuncia in autotutela preventiva ad ogni norma sanzionatoria di carattere amministrativo”.