Coronavirus, rincari ingiustificati su Amazon per Amuchina e mascherine, denuncia del Sinlai.

Il Sindacato Sinlai presenta una denuncia contro Amazon.it per speculazioni dopo aver verificato che alcuni prodotti legati alla prevenzione contro il Corona Virus, come Amuchina e le mascherine protettive, abbiano raggiunto prezzi assurdi, con aumenti pari al 650%.

Pertanto, Il Sindacato Sinlai ha voluto segnalare alle autorità competenti la speculazione messa in atto dal colosso americano e da altri portali di vendita on line mediante un esposto presentato tramite il comando dei carabinieri di Roma, con il quale si chiede alla Procura di perseguire i reati eventualmente accertati:”da un monitoraggio sui principali portali di e-commerce, segnatamente Amazon.it – si legge nell’esposto – emerge come i prezzi di alcuni prodotti igienico sanitari, la cui eccedenza di vendita è evidentemente legata al diffondersi del Coronavirus, abbiano raggiunto in questi giorni prezzi a dir poco esorbitanti. A titolo esemplificativo si citi il gel igienizzante dell’Amuchina, da 80 ml, che solitamente si trova in commercio a circa 3 euro e che, ad oggi, viene venduto sul web a 22,50 euro la confezione, con un ricarico ingiustificato del 650%.

Ancora, si pensi alle mascherine protettive, bene che sta, a seguito del dilagare dell’emergenza e della psicosi correlata all’eventuale pandemia virale, assurgendo a diffusione di massa nelle principali città italiane; ebbene, se fino a qualche giorno fa esse venivano vendute al prezzo irrisorio di 10 centesimi al pezzo, ora costano quasi due euro l’una, con un ricarico astronomico del 1700 %.

Stando così le cose, è legittimo pensare che ci si trovi dinanzi ad una vera e propria speculazione, da parte del colosso americano delle vendite online, che fa leva sui bisogni estemporanei della popolazione, ingeneratisi dal diffondersi endemico della paura e del timore di contagio generalizzato”.