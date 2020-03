Coronavirus, la ADM di Baronissi: se il Governo ci dà l’OK pronti a produrre 10.000 mascherine al giorno.

La ADM Startup Innovativa dà la su a piena disponibilità di collaborazione al Governo mettendo insieme una “task-force” di super-Esperti per avviare in tempi record un processo tecnologico per la produzione di mascherine.

Già la settimana scorsa dice Antonio Di Maio, numero1 della ADM, di aver dato piena disponibilità al Governo per la produzione di mascherine-occhiali.

Vista, però, la continua richiesta anche di mascherine-respiratori ha riunito stamani una task-force di super-Esperti per redigere un planning per l’avvio della produzione mascherine tra varie aziende Campane, tra le quali la ADM con sede produttiva in Baronissi SA

Sempre il n1 di ADM dice se il Governo ci desse l’ok, con il suo ausilio, possiamo avviare in un tempo record di soli 3gg una linea produttiva con una capacità di 10.000 mascherine al giorno.