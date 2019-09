Confcommercio, corso gratuito di inglese per operatori del sistema turistico-ricettivo.

A partire dal prossimo 1 ottobre, Confcommercio Campania – sede di Salerno propone un corso gratuito di lingua Inglese, aperto ai commercianti, per rispondere all’esigenza di elevare gli standard di qualità dei servizi di accoglienza turistica sul territorio. Promosso dall’Assessorato al Commercio del Comune di Salerno, l’iniziativa nasce con l’intento di qualificare, attraverso l’aggiornamento della lingua straniera, gli operatori del sistema turistico-ricettivo, ristorativo e commerciale nella parte più immediata e percepibile da parte dei visitatori, fornendo gli strumenti comunicativi utili a indirizzare la propria azione verso il miglioramento dei rapporti con i turisti che raggiungono la nostra città. Se è vero che, grazie alla comunicazione, é possibile superare ogni barriera, diventa più facile interfacciarsi con gli altri e, soprattutto, comunicare agevolmente con il turista, offrendo una conversazione mirata, quale condizione primaria per ambire a diventare cittadini del mondo. Nel tentativo di realizzare un approccio commerciante-esercente più pratico e veloce, il corso punta, inoltre, al perseguimento di obiettivi di efficacia dei servizi erogati e, nello stesso tempo, ad offrire spunti per incrementare le potenzialità di incoming straniero.“Un impegno preso coi commercianti, di cui ho ascoltato le voci, insieme alle loro esigenze, una ad una. Siamo qui per dare un seguito all’educational di ognuno” – afferma Dario Loffredo, Assessore al Commercio del Comune di Salerno. “Il corso diventa un’occasione per rafforzare la vocazione turistica della nostra città, nel senso dell’accoglienza. C’è voglia di fare, da parte di tutti. Quindi, iniziamo a fare network, in nome della Salerno del buon vivere che a noi piace tanto”.

Dello stesso avviso è Confcommercio Campania, nella sede di Salerno, che ha organizzato gli incontri per la formazione. “Siamo profondamente soddisfatti di questa sinergia, fatta di condivisione di progetti con l’amministrazione comunale di Salerno, iniziata già con “Spendi con Amore”, evento realizzato a febbraio scorso, nel centro storico, che ha avuto un ottimo riscontro” – spiega Giuseppe Gagliano, Presidente del Mandamento di Salerno di Confcommercio Campania. E, a proposito di ospitalità, Gagliano aggiunge: “Con il corso di Inglese intendiamo riempire non solo di contenuti, ma anche di uno spirito manageriale, il lavoro dei commercianti e dei gestori di attività turistiche. Siamo consapevoli delle innumerevoli risorse che offre la nostra Provincia, sede di due patrimoni Unesco, considerati tra i posti più belli al mondo, che trovano apprezzamento da parte degli ospiti stranieri e, di contro, abbiamo la responsabilità di essere professionali nei loro confronti, quando acquistano un prodotto o richiedono un servizio. Pertanto, da parte nostra, c’è tutto l’interesse di collaborare in tal senso, attraverso iniziative concrete a supporto degli esercizi del territorio”.

INFO UTILI. Il corso, della durata complessiva di 35 ore, si svolgerà dall’1 ottobre al 15 novembre 2019, tutti i martedì e giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 16:30, presso il Centro Sociale, Via Guido Vestuti, s.n.c, in zona Pastena, a Salerno.

Dopo il percorso comune (base) di 20 ore, che si concluderà il 24 ottobre, saranno previste due aule per ulteriori 15 ore di approfondimento. I partecipanti saranno divisi in due percorsi:

– Operatori food (continueranno le lezioni il martedì e il giovedì);

– Operatori no food (continueranno le lezioni il mercoledì e venerdì)-

Per iscriverti al workshop compila il form al seguente link: https://forms.gle/YjMWAGtpP2Zi7Rkn7 (una compilazione per ogni partecipante)

Per maggiori informazioni, contatta gli uffici della sede di Salerno di Confcommercio Campania:

Tel.: 089/2147589

Mail: salerno@confcommerciocampania.it