Cammarota : bene le zone zes, ora in consiglio comunale la clausola sociale per l’occupazione giovanile.

“La misura approvata dal governo per gli sgravi fiscali al sud in cambio del vincolo decennale di investimento va nella direzione giusta e va rafforzata dalle istituzioni locali con il vincolo di assunzione di mano d’opera locale, la clausola sociale per l’occupazione giovanile da noi più volte proposta”

A dirlo è il presidente della commissione trasparenza del Comune di Salerno, l’avv. Antonio Cammarota, il quale dichiara che già nel consiglio comunale di domani , in occasione del voto sul bilancio, ribadirà la richiesta della clausola sociale proposta ormai da anni: “un vincolo di assunzione di una percentuale di manodopera locale per chiunque venga a fare economia a Salerno, e quindi vinca un appalto, si aggiudichi una commessa, realizzi uno stabilimento industriale”.

“Un bando pubblico e una graduatoria trasparente così come avviene altrove”, conclude Cammarota, “nell’idea cardine di difendere la nostra economia e quindi il lavoro e la speranza per i nostri giovani”