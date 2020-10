BS srl continua la crescita: da oggi è nel Gruppo Logical System.

BS è lieta di annunciare l’ingresso nel Gruppo LOGICAL SYSTEM (sede a Jesi, Marche). Il Team di BS, con sedi a Salerno e Roma, opera nel settore dell’Information Technology da oltre 30 anni, con una continua e costante attenzione all’evoluzione tecnologica delle soluzioni software e particolare riferimento alle piattaforme applicative Microsoft. Continuando la crescita a doppia cifra degli ultimi anni, i ricavi 2020 si prevedono prossimi ai 2 milioni di euro.

Franco Guardasole, Amministratore Delegato BS Srl: “È convinzione che ci troviamo in un trend di forte cambiamento nel mercato nazionale delle soluzioni applicative gestionali: la maggiore attenzione che le aziende pongono agli investimenti, la loro propensione a valutare servizi ed applicazioni in Cloud, la necessità di soluzioni specializzate per i differenti settori industriali, la ricerca di partner solidi ed affidabili, la progressiva scomparsa dei produttori italiani di software gestionali, sono soltanto alcuni dei driver dei cambiamenti in atto nel mondo ed anche in Italia dove, con un tessuto di piccole e medie imprese numeroso ed eterogeneo, saranno ancora più sensibili.

Una strategia basata sulle tecnologie Microsoft e su 4 assi portanti: Proposizione di soluzioni Cloud integrate ed a 360°; Specializzazioni di Industry (Agro-alimentare, Manufatturiero, Finanza, Servizi Professionali, Distribuzione); Presenza su tutto il territorio nazionale con diverse sedi operative; Soluzioni integrate (ERP, CRM, BI, Mobile) per medie e grandi imprese”.

Filippo Moscatelli, Presidente Logical System Spa e BS Srl: “Il Gruppo LOGICAL SYSTEM rappresenta oramai una realtà consolidata di circa 400 clienti attivi, circa 100 risorse professionali distribuite in tutta Italia ed un fatturato di gruppo di circa 10 milioni di Euro. Le previsioni di crescita puntano a posizionarci nel mercato italiano tra i top player del settore IT, collocarci come Gruppo di riferimento nel panorama nazionale, possibile approdo al mercato azionario (Borsa Italiana)”.

La capo-gruppo con sede a Jesi (AN, Marche) ha iniziato le proprie attività nel 1983, anno di fondazione della software house oggi leader nel settore dell’Information Technology del centro Italia, da sempre ancorata ai principi di qualità del software e dei servizi – che hanno trovato sempre un forte commitment da parte della proprietà, invariata negli anni. A partire dal 2016 ha pianificato una crescita sia per linee interne (con lo sviluppo di innovative soluzioni e con l’ingresso di risorse altamente qualificate), sia per linee esterne (con l’acquisizione di realtà complementari per territorio e per soluzioni).

Attraverso questa partnership BS entra, pertanto “in un gruppo che in termini di ricavi, di competenze e di presenza territoriale punta ad essere il riferimento nazionale sulle tecnologie applicative Microsoft.”