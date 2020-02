Automobile Club Salerno: scadenza e pagamenti tasse automobilistiche senza sanzioni.

Entro lunedì 2 marzo 2020 è possibile pagare senza sanzioni e interessi, in quanto il 29 febbraio cade di sabato, le tasse automobilistiche scadute il 31 gennaio 2020, nonché le tasse dovute per i veicoli nuovi immatricolati tra il 22 gennaio e il 19 febbraio 2020. Per i veicoli nuovi immatricolati invece dal 20 febbraio, il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato entro il 31 marzo 2020.

Gli accertamenti tasse auto relativi all’anno 2015 si possono pagare entro il 30 giugno 2020; quelli relativi all’anno 2016 si possono invece pagare entro il 31 dicembre 2020.

Automobile Club Salerno in Via Vicinanza, 11 o presso le Delegazioni ACI su tutto il territorio provinciale (indicazioni su “BOLLO SICURO” che consente di delegare ad ACI il pagamento del bollo auto, evitando code agli sportelli, possibilità di errori o rischi di pagamento in ritardo che comportano costi aggiuntivi. Per ogni ulteriore dettaglio informativo e consulenziale è possibile rivolgersi presso la sede dell’in Via Vicinanza, 11 o presso lesu tutto il territorio provinciale (indicazioni su www.salerno.aci.it ), dove potrà essere attivato anche il servizioche consente di delegare adil pagamento del bollo auto, evitando code agli sportelli, possibilità di errori o rischi di pagamento in ritardo che comportano costi aggiuntivi.

ACI effettuerà alla scadenza il pagamento del bollo per le auto di proprietà o di familiari e parenti; gli importi vengono addebitati automaticamente sul conto corrente bancario o postale entro la scadenza prevista e la ricevuta di pagamento viene inviata direttamente al domicilio.