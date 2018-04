Agricoltori CIA in piazza per chiedere puntualità dei pagamenti alla Regione.

Agricoltori in piazza oggi a Napoli per la mobilitazione promossa dalla Cia, la Confederazione italiana agricoltori, della Campania.

Il corteo, partito da piazza Municipio, raggiungerà la sede della Regione in via Santa Lucia dove è previsto un presidio.

L’associazione chiede tempi certi sui pagamenti, la difesa dei prezzi dei prodotti degli agricoltori, la promozione e la difesa delle produzioni campane, politiche e strutture per rendere agevole il Piano di Sviluppo rurale.

“Manifestiamo – ha detto ai giornalisti il presidente di Cia Campania, Alessandro Mastrocinque alla partenza del corteo – per denunciare il ritardo dei pagamenti per gli agricoltori.

“Siamo oltre 1500 agricoltori in corteo da tutta la Campania – ha concluso Mastrocinque – per far sentire a gran voce il malcontento della categoria. Sono anni che sopportiamo le inefficienze della Regione, abbiamo deciso di dire basta e di rimettere in piedi un processo costruttivo che va nell’ottica di una crescita complessiva”. (ANSA)