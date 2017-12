Aeroporto di Pontecagnano polo interregionale.

“Con il gestore unico per gli aeroporti di Napoli e Salerno-Pontecagnano, Gesac, si sta verificando la possibilità di creare un polo interregionale utilizzando la pista di Pontecagnano”. Lo ha detto – secondo quanto reso in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa del Consiglio regionale lucano – il dirigente generale del dipartimento Programmazione e bilancio della Regione Basilicata, Elio Manti, durante un’audizione nella terza Commissione consiliare.

Nella riunione della Commissione, su richiesta del consigliere Piero Lacorazza (Pd), è stata presa in esame la situazione del sistema aeroportuale in Basilicata, dove non è attivo alcuno scalo nazionale. (ANSA)