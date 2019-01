ACLI in piazza con i lavoratori Treofan a Battipaglia sabato 19.

Le Acli provinciali di Salerno esprimono solidarietà ai lavoratori della Treofan Italy Spa di Battipaglia, impegnati in una dura e pacifica protesta, contro la scellerata decisione del Gruppo Jindal Films Europe, di sospendere gli approvvigionamenti di materia prima che, di fatto, determinano da oltre un mese il blocco della produzione.

Una decisione che disorienta e lascia intravedere l’intenzione del gruppo indiano, di procedere ad una definitiva dismissione dell’azienda, violando in questo modo ogni forma di rispetto delle norme e dei principi alla base dell’etica d’impresa.

Un comportamento inaccettabile, che condanniamo perché non suffragato, da alcuna ragionevole motivazione e incurante dei danni economici e sociali a carico della comunità.

Nonostante i diversi tentativi, esperiti anche attraverso le vie diplomatiche, con il supporto delle Istituzioni locali, ad oggi non sono state fornite informazioni dettagliate sul futuro dell’impresa; pertanto, come ACLI esprimiamo preoccupazione per le future ripercussioni occupazionali, che minano la tranquillità e dignità di 78 famiglie, sconvolgendo gli equilibri economico-sociali di un territorio laborioso.

Pertanto, nell’auspicare repentini e responsabili convincimenti da parte della proprietà, siamo mossi dalla convinzione di dover scuotere le coscienze e le intelligenze di una intera comunità, a farsi prossimi nel manifestare distanza, da ogni scelta che mortifichi l’esigibilità di diritti costituzionalmente garantiti, che ci riconducono alla nostra identità repubblicana e democratica.

Saremo a fianco della città di Battipaglia, con i cittadini, lavoratori, studenti, professionisti, commercianti, politici, uomini e donne di buona volontà mossi dalla convinzione che “non possiamo permetterci di perdere!”

Saremo in piazza Amendola, domani sabato 19 gennaio alle ore 9:30 a sostegno del lavoro, dei lavoratori e della nostra dignità.