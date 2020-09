Giancarlo Giannini a Positano premia la Danza.

Positano ‘capitale della danza’ si connette con il mondo per una speciale edizione, la 48/a, di ‘Positano Premia la Danza – Lèonide Massine’. Sul sagrato della Chiesa di Santa Maria Assunta domani alle ore 20 eventi live e digitali celebreranno un palmarès 2020 particolarmente prestigioso con speciali riconoscimenti a Anthony Dowell, il ‘danseuer noble’ del balletto britannico e Viengsay Valdes, erede artistica di Alicia Alonso.

Due le performance live previste.

Giancarlo Giannini, Premio Vespoli, omaggerà i miti dell’arte coreutica che hanno amato la divina costiera; il sassofonista Marco Zurzolo, riceverà il Premio Musica per la colonna sonora del film tv di Rai1 “In punta di piedi” di Alessandro D’Alatri, interpretandola dal vivo.

In un anno in cui per effetto della pandemia si è dovuto rinunciare al tradizionale gala sulla spiaggia grande che guarda all’isola de Li Galli, luogo del cuore di Massine e Nureyev, i riconoscimenti più antichi della danza internazionale sono stati regolarmente assegnati. Il comune di Positano ha potuto infatti contare sulla disponibilità della giuria del premio composta dal coordinatore Alfio Agostini (direttore di Ballet2000), Valeria Crippa (Corriere della Sera), Brigitte Lefevre (direttore del Festival de Danse di Cannes), Nina Loory e Laura Valente (Prix Benois de la dance del Bolshoj Mosca/Massine ITALIA), Roger Salas (El Pais). Ogni premiato ha realizzato un messaggio video di ringraziamento e sarà mostrata una clip dedicata. Sui canali social del premio si alterneranno la diretta live dal sagrato e i contributi video.

“Abbiamo sentito il dovere di non interrompere la storia del riconoscimento più antico e prestigioso del mondo della danza e di confermare un appuntamento con l’arte e con le emozioni, da vivere con gioia e sicurezza. E’ un abbraccio virtuale del mondo a Positano” definisce l’evento il sindaco Michele De Lucia.

