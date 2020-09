Ravello Festival, ultimo appuntamento con la musica in piazza mercoledì 9 con Armanda Desidery.

Mercoledì 9 settembre (ore 21.00) quinto ed ultimo appuntamento con la Musica in piazza del Ravello Festival. A calcare il palco ai piedi del Duomo della Città della Musica Armanda Desidery e il suo quartetto formato da Domenico Andria al basso, Gerardo Palumbo, alle percussioni e Marco Fazzari alla batteria.

Classe, raffinatezza, risolutezza, ricerca e originalità caratterizzano sia le creazioni che la tecnica pianistica di Armanda Desidery, pianista jazz talentuosa e versatile. L’artista napoletana, compositrice e arrangiatrice, si distingue per la forte personalità e per la passione che traspirano nella sua musica. Nel concerto di Ravello in scaletta oltre a standard arrangiati in chiave afrocuban, molti brani del disco “La stanza dei colori” risultato della sua passione per la musica latina, cubana e caraibica, consolidatasi anche grazie alle numerose collaborazioni con Ray Mantilla, e alla sua passione per il movimento e la danza, elementi quasi inscindibili dal concetto di musica latina.

“Sono onorata e felice di partecipare ad uno dei più prestigiosi festival europei. È una serata alla quale tengo molto” ha detto la Desidery che porterà a Ravello la sua musica ricca di passione e di sfaccettature.

www.ravellofestival.com – Boxoffice: tel. 089 858422 – boxoffice@ravellofestival.com

Mercoledì 9 settembre

Musica in piazza, ore 21.00

Armanda Desidery Quartet

Armanda Desidery, pianoforte

Domenico Andria, basso

Gerardo Palumbo, percussioni

Marco Fazzari, batteria

Ingresso libero