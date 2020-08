Pieranunzi-Giuliani, è sempre grande jazz al Ravello Festival.

È ancora tempo di jazz al Ravello Festival. Dopo i primi due appuntamenti, mercoledì 26 agosto (ore 21.30), ancora spazio alla Musica in piazza.

Stavolta a calcare il palco ai piedi del Duomo della Città della musica saranno Enrico Pieranunzi e Rosario Giuliani con il loro fortunato progetto “Duke’s Dream”, titolo che identifica sia il tributo al genio di Duke Ellington sia l’omonimo disco inciso per l’etichetta Intuition.

Enrico Pieranunzi e Rosario Giuliani, protagonisti indiscussi del panorama jazzistico italiano, proporranno a Ravello brani tratti da questo loro ultimo progetto, omaggio meditato ad una delle icone immortali del jazz “vero gigante della musica del XX secolo – come sottolineano i due musicisti– le cui geniali composizioni si collocano nel panorama dell’arte pura e senza tempo, al di là di generi ed etichette”.

In scaletta capolavori come “Isfahan”, “Satin Doll” o “Take the Coltrane” in cui Pieranunzi e Giuliani esprimono un’intesa straordinaria, frutto di due decenni di splendida collaborazione nei contesti più diversi.

Le raffinate ed originalissime interpretazioni attraverso le quali Pieranunzi e Giuliani propongono le composizioni del “Duca” esprimono al meglio quella comune visione della musica che da tempo ha fatto di loro due protagonisti assoluti della scena jazzistica internazionale.

www.ravellofestival.com – Boxoffice: tel. 089 858422 – boxoffice@ravellofestival.com

Mercoledì 26 agosto

Musica in Piazza Duomo, ore 21.30

Duke’s dream

Enrico Pieranunzi, pianoforte

Rosario Giuliani, sax alto e soprano

Musiche di Duke Ellington

Ingresso libero