Disagi autostrade a Cava dè Tirreni, Il consigliere provinciale Dante Santoro scrive al sindaco Servalli: “subito un tavolo e azioni concrete”

Il consigliere provinciale Dante Santoro continua a mettere al centro del dibattito il tema dei disagi causati da autostrade meridionali sul tratto Cava-Salerno e chiede un tavolo tecnico-politico al sindaco di Cava dè Tirreni: “Ho chiesto un tavolo tecnico-politico al sindaco di Cava dè Tirreni per discutere del problema della tariffa iniqua di Autostrade Meridionali S.p.A. e del danno arrecato con le prove statiche che stanno portando centinaia di autocarri ogni giorno nelle strade della città. Il diritto alla vivibilità non è un optional”. Dopo anni di attesa, l’azione concreta di Santoro sta coinvolgendo la comunità, come testimoniato dall’ assemblea cittadina tenutasi ieri alla Biblioteca Comunale che ha visto la partecipazione di decine di residenti e dei consiglieri comunali di Cava, Marco Galdi ed Antonio Palumbo.

