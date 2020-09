Hanno iniziato a girare, ieri, alle prime luci dell’alba, nei pressi del molo del porto di Cetara, una delle scene del prossimo film del pluripremiato regista italiano Paolo Sorrentino. Il piccolo borgo della Costiera – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – è stato scelto come set per alcuni spezzoni della nuova pellicola dal titolo “E’ stata la mano di Dio”. Nel cast del film ci sono anche Toni Servillo, e Luisa Ranieri.

