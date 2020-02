Cinecibo, torna la masterclass con Carlo Verdone.

Sono aperte le iscrizioni per una nuova MasterClass Cinecibo, il Festival ideato e diretto da Donato Ciociola. Grazie alla partnership con Luce Cinecittà e Cinecittà Events, il workshop, della durata di due giorni, si terrà a Roma negli studi di Cinecittà sabato 13 e domenica 14 Giugno 2020 e si articolerà in lezioni teoriche e interpretazione di scene davanti alla telecamera.

IL primo giorno prevede una ‘full-immersion’ con Carlo Verdone e il secondo con la notissima Casting Director Teresa Razzauti che da anni alterna il lavoro di selezione degli attori per fiction italiane a quello per tvmovie e serie internazionali fino al grande cinema”. Tra i cui ultimi crediti ricordiamo “Diabolik”, “L’Ispettore Coliandro”, “Ognuno è perfetto”, “Domina” e “Blood & Treasure”. Carlo Verdone invece, dopo “Si vive una volta sola”, sta lavorando ad una serie comedy articolata in 10 puntate dal titolo “Vita da Carlo” per Amazon Prime Video.

“L’incontro permette agli aspiranti e agli amatori di acquisire le informazioni base della professione di attore ed ai professionisti di approfondire le proprie capacità attoriali, ma anche come presentarsi ad un casting cinematografico.

Possono partecipare sia maggiorenni che minorenni (con firma di un genitore o tutore), attori anche se con limitata esperienza professionale e non attori. Vista la sua natura intensiva e interattiva, la MasterClass è aperta ad un numero limitato di allievi per dare a ciascuno il tempo necessario ad ottenere una formazione personalizzata.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, un video con le scene interpretate e foto degli stessi momenti.

Per informazioni e iscrizioni: Tel. 0828/302142 – info@cinecibo.it