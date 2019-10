COMUNICATO STAMPA

Eboli Futura. Partono i tavoli tematici: il 5 ottobre il primo sul tema “Innovare per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi del Comune di Eboli”

Entra nel vivo l’attività di Eboli Futura con i sei tavoli tematici che si svolgeranno – presso la sede di Scuola Nuova in Via Madonna del Soccorso – nel corso del mese di ottobre.

Il primo tavolo si svolgerà sabato 5 ottobre alle 10.00 e avrà come tema “Innovare per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi del Comune di Eboli”. Affronterà temi di rilievo per il futuro della comunità ebolitana: la riforma della macchina comunale anche nell’ambito della modernizzazione della Pubblica Amministrazione in chiave digitale, il bilancio comunale inteso soprattutto come forma di programmazione partecipata, gli strumenti di trasparenza e di partecipazione per la cittadinanza digitale, il ruolo della Giunta e del Consiglio Comunale nell’ambito delle dinamiche di individuazione delle priorità strategiche della comunità e di una più efficace amministrazione della città.

La partecipazione è libera, ed occorre iscriversi utilizzando la piattaforma all’indirizzo www.ebolifutura.it/tavolerotonde .

Nel corso delle prossime settimane i tavoli tematici proseguiranno, affrontando tutti gli argomenti strategici per disegnare la Eboli del futuro: l’11 ottobre alle 17,30 con il tavolo su “Sostenere l’agricoltura, l’industria e l’economia”; il 12 ottobre alle 10.00 con il tavolo tematico “Promuovere Cultura, Turismo e Creatività”; il 18 ottobre alle 17.30 si svolgerà il tavolo su “Creare Lavoro, Integrazione, Politiche Sociali e Sicurezza”; il 19 ottobre alle ore 10.00 si affronterà il tema dell’Urbanistica nell’ambito del tavolo “Ridisegnare Eboli per uno Sviluppo Urbano e Sostenibile”; il 26 ottobre, infine, a fare da filo conduttore sarà l’istruzione nell’ambito del tavolo “Qualità dell’Istruzione e Qualità della Vita”.

Eboli, 3 ottobre 2019