Campionati Italiani 2023 Speciality Coffee Academy, selezioni da martedì 18 a giovedì 20 alla Trucillo Academy.

Sarà una sfida a colpi di tazzine di caffè, cappuccini, drink e infusioni quella che si disputerà tra i professionisti del bar, provenienti da tutta Italia, che partecipano alla tappa sud delle selezioni ai campionati italiani 2023 SCA Italy.

L’appuntamento più atteso e prestigioso che mette alla prova i campioni delle tante sfumature che può assumere un semplice caffè al bar sarà ospitato dal 18 al 20 ottobre all’interno dell’Accademia del Caffè Trucillo, la prima scuola interamente dedicata al caffè sorta nel sud Italia per volontà dell’omonima famiglia di torrefattori di Salerno, oggi alla terza generazione e presente con i suoi prodotti nei locali più prestigiosi di 40 Paesi nel mondo.

Dopo due anni di fermo dovuto alla pandemia, SCA Italy, divisione nazionale della Specialty Coffee Association la comunità più rappresentativa al mondo per i professionisti della filiera del caffè, riapre quest’anno le competizioni nazionali per la selezione degli aspiranti campioni nelle discipline Barista, Latte Art, Coffee in Good Spirits, Brewers, Roasting e Cup Tasters.

I vincitori delle selezioni di Salerno si confronteranno poi con quelli delle altre due tappe italiane nelle finali nazionali in programma dal 21 al 25 gennaio al Sigep di Rimini, la grande fiera internazionale dedicata al caffè, alla gelateria, pasticceria e panificazione artigianale. E da qui, i vincitori nazionali potranno accedere alle gare del circuito internazionale per conquistare i titoli mondiali, come quelli vinti nelle ultime edizioni proprio dalle italiane Manuela Fensore e Carmen Clemente, campionesse di Latte Art.

La tappa sud torna per la seconda volta nell’Accademia Trucillo, luogo deputato all’alta formazione sul caffè, fortemente voluto da Matteo Trucillo e realizzato con sua moglie Fausta Colosimo, che dalla fine degli anni Novanta ha accolto nella sede alle porte di Salerno oltre diecimila professionisti del settore, dall’Italia e dal mondo, che qui hanno appreso i segreti e la passione per portare nel mondo la più alta qualità e l’arte del caffè, in tutte le sue sfumature.

L’Accademia è ospitata nella moderna sede di Caffè Trucillo, che da oltre 70 anni rappresenta l’eccellenza locale nell’arte della torrefazione, presente nelle migliori strutture ricettive delle più celebri località della costa campana e nelle più rinomate insegne della ristorazione in ben 40 Paesi del mondo.

Con trainer d’eccezione di calibro internazionale come la pluricampionessa di Latte Art Chiara Bergonzi, Giudice internazionale di gare e trainer certificata AST, l’Accademia è guidata oggi da Antonia Trucillo, terza generazione della famiglia del caffè, che con approfonditi viaggi nelle terre di origine e dopo un rigoroso percorso di formazione è tra i più giovani professionisti in Italia ad aver ottenuto il titolo di Q-grader, massima certificazione che indica chi è in possesso di competenze e conoscenze sull’universo del caffè per valutare e classificarne la qualità, dall’origine alla tazza.

“Siamo molto felici che le selezioni tornino nella nostra Accademia. – commenta Antonia Trucillo – Il campionato rappresenta un ritorno all’attività e un segnale positivo per la vitalità del nostro settore e offre ai baristi del nostro territorio un’occasione per avvicinarsi al mondo del caffè specialty e dei prodotti di qualità. L’evento conferma il ruolo dell’Accademia nell’attrarre sul nostro territorio alcuni tra i più grandi professionisti del settore e nel portare l’eccellenza del nostro sud nel mondo, confermando l’expertise italiana nel caffè.”

Durante le selezioni per il campionato SCA Italy, Caffè Trucillo aprirà le porte del suo stabilimento , per un “evento nell’evento”. Durante la tre giorni di competizioni, sarà possibile visitare il sito produttivo, conoscere i processi da cui nascono le miscele di caffè Trucillo e partecipare al ricco calendario di appuntamenti di degustazione, conoscenza e approfondimento sulle nuove tendenze del caffè, aperti agli appassionati del territorio.

PROGRAMMA

Tutte le mattine, dalle 9:00 alle 12:00: Colazione con Cupiello, Espresso e Cappuccino con bevande vegetali Alpro.

Dalle 15:00 sarà possibile assaggiare Espresso Tonic e Coffee Negroni con Muma Gin, Espresso Martini e Coco n Coffee preparati dal trainer-globetrotter Damian Burgess.

La brand ambassador di DM Italia Jessica Sartiani detta “la Johnsy” condurrà dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00 un workshop per conoscere le attrezzature e le pratiche che migliorano il flusso di lavoro dietro al banco del bar: macinatura, pulizia ed estrazioni in filtro manuali.

Mercoledì 19 alle ore 15:00 la pluricampionessa di Latte Art e trainer dell’Accademia Chiara Bergonzi guiderà un workshop sulle nuove tendenze delle bevande vegetali, in collaborazione con Alpro.

E ancora: pillole sull’acqua con BWT Italia e abbinamenti di caffè e cioccolato con Valrhona.

“Abbiamo fortemente voluto che Salerno fosse la sede delle selezioni, per dare la possibilità ai baristi e agli appassionati del nostro territorio di entrare in contatto con una prestigiosa realtà internazionale, la Specialty Coffee Association, valorizzando anche le eccellenze locali”, Conclude Antonia Trucillo.

Per prenotare la propria partecipazione agli eventi di cui sopra, è necessaria la prenotazione

via telefono: 089/301696

o mail: accademia@trucillo.it

Tutti i siti per approfondire la conoscenza dei partner della manifestazione: