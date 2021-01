Rete Giovani per Salerno, gli appuntamenti della settimana.

In primo piano:

continua a crescere il progetto civico e politico “Salerno in Comune” che vuole portare avanti le tante idee associative della nostra esperienza decennale di Rete all’interno della politica cittadina amministrativa. In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Salerno, questo progetto è pensato anche oltre l’appuntamento elettorale, con l’obiettivo di diventare un luogo di formazione politica e civica permanente attraverso lo slogan “La Salerno che vorrei”.

Mentre continuano gli incontri di presentazione con nuovi cittadini, mercoledì 3 febbraio alle ore19.30, tramite piattaforma web google meet, si terrà il primo di una serie di incontri tematici dal titolo “Parliamo di urbanistica?” a cura di Francesca Severino sul tema dell’Urbanistica partecipata.

Per maggiori info, sollecitazioni e adesioni: 328 532 7134 salernoincomune@gmail.com

A partire dal 29 gennaio sarà operativo il Centro antiviolenza “Leucosia”, sede salernitana dell’Associazione Differenza Donna Ong in via F. Patella in pieno centro a Salerno. Oltre ad accogliere richieste di sostegno delle donne sottoposte a molestie e violenza, sarà il fulcro operativo del progetto “Dammi la mano”, percorso di resilienza e sostegno per bambini e bambine vittime di violenza assistita. Il progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche per la famiglia sosterrà orfane ed orfani di femminicidio e donne bambine e bambini in uscita dalla violenza.

Tutti i servizi sono forniti da operatrici qualificate, e nel pieno rispetto della tutela della privacy e dell’anonimato.

Per informazioni 340.8339000 / 089.9485269

cavleucosia@differenzadonna.it .differenzadonna.org

Sabato 30 Gennaio a partire dalle 10.30 presso il piccolo Montevergine park, spazio restituito con tanta fatica dai volontari del Comitato Centro storico e del Collettivo Blam alla fruizione pubblica lungo la Salita di Montevergine, nella parte alta del centro storico, insieme ad alcuni volontari di Legambiente Salerno “Orizzonti”, si comincerà ad attivare un nuovo punto di biodiversità e mettere a dimora alcune delle piante acquistate grazie alle donazioni ricevute dalla cittadinanza.

Durante la mattinata sarà presente anche il Collettivo Lisistrata che distribuirà un piccolo opuscolo: “Educazione alla salute e all’affettività” nato dall’omonimo corso di formazione curato dal collettivo e organizzato da Marea nell’ambito delle FAQ2020 grazie al prezioso supporto di Sodalis Csv Salerno.

Sabato 30 gennaio dalle ore 17 presso l’ingresso principale dell’ex-Tribunale sul corso pedonale Vittorio Emanuele, si terrà, nel rispetto delle norme anti covid, un presidio assembleare promosso dal Comitato Centro Storico , Comitato Salviamo Piazza Alario, Coraggio Salerno, Deep, Fiab – Federazione Italiana Ambiente e bicicletta Salerno, Figli delle chiancarelle, Rete dei giovani per Salerno e Salerno in Comune per sensibilizzare la cittadinanza in merito alla gestione collettiva e dal basso degli spazi cittadini come l’ex palazzo di giustizia

Da diversi giorni il Palazzo che ospitava il Tribunale di #Salerno è al centro del dibattito pubblico cittadino. La notizia di riunioni di alcuni rappresentanti di istituzioni sulla destinazione delle sale

dell’antico edificio per decidere sulla destinazione d’uso del bene pubblico, riconferma vecchie abitudini e vecchie modalità verticistiche della pubblica amministrazione salernitana.

Si chiede che si mantenga la destinazione pubblica del Palazzo dell’ex Tribunale; che il Consiglio comunale, ente competente per le destinazioni d’uso degli immobili cittadini, si impegni con forza per una deliberazione vincolante per garantire l’uso pubblico dei locali in questione;

3. che si censiscano gli spazi liberi da uffici giudiziari e si proceda ad una consultazione pubblica in merito alla loro specifica destinazione d’uso.

Tutti gli altri appuntamenti:

Vi ricordiamo che Essenia UETP promuove due bandi di selezione per assegnare borse di studio per tirocini in Europa ai neodiplomati 2020.

Sono disponibili 71 borse di studio, in particolare:

Progetto “M.O.R.E.” – 40 borse di studio per neodiplomati e neoqualificati per la realizzazione di tirocini di 6 mesi

Progetto “PRO. CO. DE. 2” – 31 borse di studio per neodiplomati per la realizzazione di tirocini di 4 mesi

È possibile candidarsi fino al 31 gennaio 2021

Bandi e link per candidature esseniauetp.it/it/parti-per-leuropa-con-una-borsa-di-studio-anno-nuovo-nuove-opportunita/

Vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per il Corso base di lingua cinese “Co-impara il cinese – Cooperazione e interdisciplinarietà per imparare le lingue” tenuto dalla dott.ssa Arianna Apicella.

Il corso avrà una durata di tre mesi, dal 1 febbraio al 26 aprile, per un totale di 36 ore di formazione; si comporrà di due lezioni a settimana di 90 minuti ciascuna, il lunedì e il mercoledì dalle 19:00 alle 20:30, e tratterà gli stessi argomenti necessari alla preparazione per l’esame HSK 1, esame per la certificazione del primo livello di lingua cinese.

Per maggiori info e adesioni: mareasalerno@gmail.com

Dopo la realizzazione del libro “Diario per immagini del 2020” il cui ricavato sarà devoluto tutto in beneficenza, ripartono i corsi alla Scuola di fotografia “Iophotografo” con il riconoscimento FIAF, del Dipartimento Didattica.

Formazione, laboratori e progetti per vivere un viaggio tra arte, fotografia e vita.

Ultimi posti disponibili, in aula sanificata, con non più di sette iscritti, e controllata da tutte le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid.

Prima lezione giovedì 11 febbraio ore 18

Iscrizioni aperte fino al 30 gennaio

Per info 3389229842 – info@iophotografoscuola

L’Associazione “Costadamalfiper…” indice la 15a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, il cui tema è “Difendere la mia libertà…e anche la tua!” e promuove l’edizione 2021 del Concorso Favolando, rivolto alle classi delle Scuole Primarie, e il concorso letterario “Scrittore in…banco” in formato Cartaceo e/o in formato Digitale rivolto a ragazzi/e delle Scuole secondarie di secondo grado con il fine di promuovere il piacere della scrittura, l’originalità e la creatività, avvicinare i giovani al mondo della letteratura.

La partecipazione ad entrambi i concorsi è gratuita.

Per ulteriori informazioni: 348 7798939 incostieraamalfitana7@gmail.com .incostieraamalfitana.it