L’IMPRENDITORE CARMINE NOBILE E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB SALERNO EST

“ Il Rotary è Vita” è il motto scelto dal nuovo Presidente del “Club Rotary Salerno Est”, l’imprenditore Carmine Nobile, che ha ricevuto il collare e lo spillino, dal Presidente uscente, l’avvocato Carmine Napoli . Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano” ad opera di Padre Anacleto Bracco, l’avvocato Napoli ha ricordato alcune delle tante iniziative intraprese durante il suo mandato, come il Concerto del “Trio Monaco” al Teatro Verdi di Salerno per raccogliere fondi a favore del progetto “Polio Plus”; le “Domeniche della Salute” organizzate con i medici rotariani presso l’Oratorio” Via, Verità e Vita” della Parrocchia dei Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano; i tanti incontri con importanti personalità come Carlo Nordio, Andrea Pernice, Mario Capanna, Massimo Sgroi, Vincenzo Loia, Mario Capunzo, Claudio Widmann che hanno affrontato varie tematiche: giustizia, sanità, economia. Durante il suo mandato l’avvocato Napoli ha posto molta attenzione nei confronti delle nuove generazioni:” Siamo riusciti a costituire il nuovo “Club Interact Severi”. Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto la Carta Costitutiva”. Il Presidente uscente Napoli ha consegnato tre Paul Harris, la più alta onorificenza del Rotary, ai soci che si sono distinti durante l’anno: Maurizia Albano, Eugenio Autieri e Igino De Giorgi. Il nuovo Presidente Carmine Nobile ha spiegato il significato del suo motto:” Il Rotary è vita perché ogni giorno nel mondo un milione e mezzo di rotariani danno il loro contributo disinteressato per migliorare la vita delle proprie comunità” e annunciato che durante il suo anno di presidenza saranno portati avanti i progetti storici del Club e altri progetti saranno dedicati agli studenti delle scuole salernitane e all’imprenditoria:” Anche organizzando incontri con personalità del mondo della cultura e dell’economia”.

Con entusiasmo il Presidente Nobile ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Past President Carmine Napoli, Presidente Eletto Dino Bruno; Vice-Presidente: Antonio Brando; Segretario: Edoardo Ventura; Tesoriere: Eugenio Autieri; Prefetto: Camillo De Felice; Segretario esecutivo: Gianluca Vinciguerra. I Consiglieri: Raffaele Caggiano, Nino Del Pozzo, Marcello Fasano, Marcello Fortunato, Daniela Grimaldi, Marco Siniscalchi, Roberto Trucillo, Antonio Vairo, Alfonso Villani. Durante la serata il socio Antonio Sannino ha presentato un nuovo socio, il dottor Josè Felix Conte. Gli Assistenti Distrettuali Andrea Di Lieto e Vincenzo Cestaro hanno portato i saluti dei Governatori: l’uscente Salvatore Iovieno e l’entrante Pasquale Verre. Presenti anche i Past Governor Gennaro Esposito e Marcello Fasano, l’Assessore Angelo Caramanno e l’Assistente del Governatore Franco Dente. Alla serata ha partecipato il Sindaco Vincenzo Napoli che ha sottolineato l’importante lavoro svolto dai Club Rotary nella nostra citta:” Sono dei sodalizi di grande spessore culturale con forti radicamenti nell’attività sociale con i quali abbiamo realizzato importanti opere”. Il poeta Enzo Tafuri ha recitato una sua poesia dedicata al Rotary.

Aniello Palumbo