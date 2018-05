Lavoro lavoro lavoro, il titolo dell’Assemblea provinciale AssoCepi Salerno

AssoCepi Salerno – sede provinciale di Cepi la Confederazione Europea Piccole Imprese – ha celebrato la sua assemblea annuale ieri 4 Maggio presso il comune di Battipaglia, dove a breve nascerà una nuova sede zonale che si occuperà soprattutto delle tematiche sociali e del lavoro.

In questa occasione sarà presentanta l’agenzia per il lavoro di Assocepi Salerno e del portale www.jobcampania.net partner di progetto, voluti fortemente dal grupo dirigente per diversificare il proprio operato da quello delle altre associazioni e completare la filiera del bisogno delle imprese che insieme all’ accesso al credito, formazione profesionale, comunicazione, finanziamenti europei e sburocratizzazione rappresentano i punti fondamentale per le imprese del territorio per poter colmare quel gap che le contraddistingue alle imprese dei territori più evoluti economicamente.

“La nostra assemblea è andata benissimo” – commenta Claudio Pisapia Coordinatore Nazionale Federazioni di Cepi – c’erano imprese, professionisti, tanti giovani e sono state fatte proposte reali, condivise e sostenibili.

Abbiamo ricevuto grande attenzione dalle istituzioni, in particolar modo quelle regionali, ma soprattutto abbiamo ottenuto un’apertura sui temi dello sviluppo imprenditoriale e della creazione dell’occupazione. Attenzione che abbiamo conquistatato sul campo grazie al nostro lavoro e al lavoro di tutta la Cepi.

Ringrazio il Comune di Battipaglia per la disponibilità e soprattutto per le opportunità collaborative e sinergiche che si potranno concretizzare a breve.

Ringrazio il nostro gruppo dirigente, in primis il presidente nazionale Rolando Marciano e tutti coloro che ad ogni livello accompagnano me e il presidente Beniamino Brancaccio in un lavoro certosino che col tempo sta dando i suoi frutti.

Il “Lavoro, il Lavoro, il Lavoro” è uno dei temi principali, certamente il più importante, della nostra attività sindacale. Pensiamo di avere gli strumenti giusti e le soluzioni concrete per poter creare occupazione con le nostre aziende.

Per lo sviluppo dei progetti che abbiamo in cantiere mi preme rappresentare come fondamentale sia la vicinanza della Regione Campania nelle persone del presidente della commissione Bilancio Franco Picarone e dell’assessore Marciani che hanno dimostrato grande interesse per le nostre proposte in tema di formazione e lavoro e rispetto alla vicinanza e all’accompagnamento alle imprese ed ai giovani.

Tante le opportunità che si possono creare grazie alla nostra attività sulle politiche attive del lavoro; la tutela del territorio e la sua valorizzazione, volano per creare appeal rispetto alla domanda turistica sempre più attenta e sensibile al prodotto tipico di eccellenza legato ad un offerta turistica culturale di grande qualità in un territorio, quello campano e meridionale, patrimonio culturale e mondiale Unesco.

Noi di Cepi vogliamo essere a disposizione delle imprese per completare e soddisfare la “filiera del bisogno”, per aiutare i giovani a restare nei nostri territori.

Abbiamo l’ambizione di poter rappresentare le nostre proposte attraverso la valorizzazione delle imprese e degli imprenditori che in tanti hanno scelto la nostra associazione.

Siamo e restiamo a disposizione per attività sinergiche e collaborative con professionisti, enti pubblici e organizzazioni che siano animati dalle nostre stesse intenzioni.”