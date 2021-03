Informatizzazione delle persone anziane a Mercato San Severino.

A Mercato San Severino l’associazione A.P.S. Terra dei Rotensi, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, promuove l’informatizzazione delle persone anziane.

Con il progetto si vuole incoraggiare le persone anziane tramite l’acquisizione di nuove autonomie individuali, la ricostruzione di una rete relazionale che abbia come punto centrale il domicilio.

Il progetto, fortemente innovativo, è sviluppato per facilitare l’apprendimento delle nuove tecnologie, promuovendo in particolare l’uso del tablet per conoscere, essere informati ed intessere relazioni.

Quattro beneficiari riceveranno, per 4 mesi, in comodato d’uso gratuito un tablet, unitamente ad una scheda sim, e con l’assistenza dei volontari dell’A.P.S. Terra dei Rotensi si costruirà un bagaglio comune di esperienze volte alla diffusione della pratica dell’uso del tablet e delle moderne tecnologie di chiamate e/o videochiamate.

Requisiti richiesti per la partecipazione al progetto sono: avere un’età compresa tra i 60 ed i 80 anni, essere residente nel comune di Fisciano o di Mercato San Severino ed avere un reddito per l’anno 2020 non superiore a €. 8.000,00.

Coloro che vorranno partecipare al progetto, con iscrizione totalmente gratuita, sono invitati a contattare entro il 15 marzo 2021 l’A.P.S. Terra dei Rotensi, sita in Via San Magno, 53 di Mercato San Severino (Sa)

mail: terradeirotensi@gmail.com

Facebook: #terradeirotensi.