INAUGURATA LA DECIMA EDIZIONE DI VINARTE AL MUSEO DIOCESANO DI SALERNO

“ VinArte è la manifestazione di ognuno di voi. Di ogni singolo cittadino di Salerno: noi lavoriamo in rete e questa manifestazione è un nostro dono a tutti i salernitani” Lo ha affermato con orgoglio il dottor Michele Caprio, Presidente dell’Associazione “Salerno Attiva, Activa Civitas” che da dieci anni organizza “VinArte”, la manifestazione dedicata al vino e all’enogastronomia campana e non solo che è stata inaugurata sabato sera presso il “Museo Diocesano San Matteo” di Salerno, in Largo Plebiscito. A tagliare il nastro della X Edizione della manifestazione che resterà aperta fino a domenica 5 maggio, sono stati: il Vice Sindaco Eva Avossa, che ha portato i saluti del Sindaco e sottolineato l’importanza della manifestazione:” E’ ormai un appuntamento molto atteso a cui non si può rinunciare. Fa conoscere a tutti le eccellenze enogastronomiche della nostra terra che dobbiamo imparare a valorizzare. Molte di queste aziende sono gestite da giovani e da donne e questo non può che farci piacere perché danno valore al territorio”; dall’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Salerno, la dottoressa Mariarita Giordano, che da tre anni segue questo evento: ” E’ un’opportunità per la nostra terra di far conoscere, in questo scenario stupendo, i nostri prodotti. Il successo di questa manifestazione, che vola sempre più alto, è il connubio vincente tra vino, arte e cultura”. A tagliare il nastro è stato anche l’artista Omar Galliani, docente di pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, che durante le giornate di “VinArte” espone, nella “Sala del Sapere” la sua personale “Sguardi”, curata dal gallerista foggiano Giuseppe Benvenuto. “Un ciclo di nuove opere realizzate a matita su tavola, legate a un unico volto che ci guarda con diverse espressività fisiognomiche” – ha spiegato l’artista emiliano noto in tutto il mondo, soprattutto in Cina, dove ha vinto la Biennale di Pechino nel 2003 – “ C’è una congiunzione tra Oriente e Occidente di questa immagine assorta e pensosa, dove compare l’immagine rossa del drago, fortemente legato alla cultura cinese, che è simbolo di energia”. Ad accogliere i tanti ospiti è stato anche il Direttore del Museo Diocesano, Don Luigi Aversa:” E’ per noi motivo di orgoglio ospitare “VinArte” in questo Museo che è uno scrigno d’arte: una perla preziosa della nostra città”. Presente all’inaugurazione anche la dottoressa Anna Petrone:” Molte delle aziende che espongono in questa manifestazione sono il fiore all’occhiello del nostro territorio. Valorizzare i prodotti tipici è un modo per rilanciare la nostra economia”.

Soddisfatto il dottor Michele Caprio, che ha ringraziato tutto il team organizzativo: ” Viviana Testa e Fiorenza Roberto per l’organizzazione dell’area vini; per la comunicazione social Francesca Carracino; per la parte operativa del back office Chiara Iuliano e Giacinta Staffieri ; Addetto Stampa Claudia Izzo; per la parte dedicata all’arte, il mio alter ego, Sergio Del Vecchio,. Tutti con impegno e passione hanno reso possibile la realizzazione di questa manifestazione grazie anche a tanti altri giovani soci”. La manifestazione prevede, nei fine settimana, degustazioni di vini offerti dalle varie aziende vitivinicole del territorio campano e non solo, come hanno raccontato i due sommelier Teresa Galdi e Giuseppe Armenante:” Come aziende campane abbiamo la Nardone e Piccirillo; tutti i vini del Cilento con il “Consorzio Vini Salernitani” tra cui Ciro Macellaro, Caprarizzo e Albamarina. Abbiamo anche aziende vitivinicole di altre regioni come la Casalis Douhet delle Marche, l’Azienda Vinicola Abruzzese, e aziende della Puglia, del Veneto e della Sicilia”. Tanti anche i laboratori organizzati come quello artistico ”Mandala sotto le stelle” curato dall’artista e life coach Santa Rossi; conferenze e presentazioni di libri, come quello di Sara Bilotti “I giorni dell’ombra” con Piera Carlomagno e Tina Cacciaglia; “Beautynsidia” con Stefano Spagnuolo, Davide Bottiglieri e Katya Tarantino, e cortometraggi come “Martino” di Luigi Di Domenico. L’Associazione “Colori Mediterranei”, ha allestito una mostra fotografica dal titolo “Salerno at work” con i volti noti e meno noti, soprattutto di artigiani salernitani, fotografati da : Antonio Rinaldi, Cristina Santonicola, Sandro Franzese, Silvana Pagliara, Luisa D’andria, Daniela Staglioli, Alessandra Paolillo, Fabio Niceforo, Luca Petraccaro, Francesca Siano, Enrico Piscopo. Anche il Liceo Artistico Sabatini Menna, diretto dalla Dirigente Scolastica Ester Andreola, è presente alla manifestazione con una mostra di opere in ceramica realizzate dagli allievi dell’istituto. Bellissime le fotografie di Alessandro Franza esposte nella sua mostra intitolata: “Wild Life – incontri lungo il cammino nel Parco Nazionale D’Abruzzo”. Di grande impatto il nuovo logo di VinArte” realizzato dai giovanissimi artisti salernitani Claudio D’Amore e Claudio Crescenzo. Interessante il laboratorio dedicato all’olio presentato dal professor Antonio Michele Trimarco, Capo Panel e Vice Presidente dell’Associazione “Assaggiatori Associati”, presieduta dal dottor Giovanni Pipolo, che insieme alla dottoressa Mariarosaria Terminiello, Paola D’Amato e Mauro De Santis, ha fatto degustare alcuni oli di qualità. tra i quali quello della “Azienda Agricola Valisena” di Rosaria Marika Valisena di Caggiano. A creare un’elegante e magica atmosfera è stato il trio “Trip-A-Ning”, composto dai musicisti salernitani Marco Cuciniello, al contrabbasso; Lucio D’Amato, al piano e Ugo Rodolico, alla batteria che hanno proposto delle suggestive composizioni jazz inedite composte dal gruppo.

Aniello Palumbo