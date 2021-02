Il Servizio degli Scout salernitani ai tempi del Covid -19

Con le loro camicie celesti, i pantaloni a gamba corta, i calzettoni di colore blu e un foulard al collo, con i colori del loro gruppo, sorridenti, cercano di procurare la felicità agli altri e di lasciare questo mondo un po’ migliore di quanto non l’abbiano trovato, seguendo gli insegnamenti di Robert Baden-Powell, fondatore, nel 1907, degli Scout. Anche a Salerno sono presenti quattro gruppi scout e altri in tutta la provincia. Due di questi gruppi scout salernitani: il “Salerno X”, fondato da Bruno Adinolfi, che conta 118 soci, e il “Baronissi 1”, fondato da Antonio Acerra, che conta 80 soci, sono stati premiati a pari merito, sabato mattina, presso la Base Scout del gruppo “Scout Salerno 1” di Via Salvatore Calenda, presso i grandi spazi esterni della parrocchia di San Gaetano, dai presidenti dei Club Rotary Salernitani, dal Coordinatore Nazionale della “Fellowship degli Scout Rotariani”, Dino Bruno, dal Delegato Distrettuale della Fellowship, Fabrizio Moscati, e dal Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese.

I due gruppi scout, che hanno vinto un attestato della IFSR – Community Service Award rilasciato dal “Rotary International” e un assegno di 500 euro, avevano partecipato, lo scorso anno, al bando di concorso “Estote Parati in tempi di Covid – 19”,( La locuzione latina “Estote Parati” significa “Siate preparati” e richiama il motto scout “Sii preparato”), indetto da quattro Club Rotary di Salerno: “Rotary Club Salerno a.f.1949”, “Rotary Club Salerno Est”, “Rotary Club Salerno Picentia” e “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” al quale hanno partecipato circa quindici gruppi scout facenti parte dell’Agesci salernitana. :” Tutti i gruppi scout meritavano un riconoscimento, ma come in tutti i concorsi ci deve essere un vincitore” ha spiegato il dottor Dino Bruno che è anche Presidente del “Rotary Club Salerno Est”. Contenti i giovani scout dei due gruppi e i loro responsabili che hanno spiegato le attività messe in campo durante il lockdown: ” Noi del gruppo scout “Salerno X” – ha spiegato la capogruppo Genni Meloro – “ abbiamo organizzato, il 13 aprile dello scorso anno, una “Tomboletta” per raccogliere fondi necessari a supportare le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Abbiamo raccolto 5000 euro riconvertiti in buoni presso alcuni supermercati salernitani che poi Don Felice Moliterno, parroco della chiesa di Santa Lucia e di San Giorgio e assistente ecclesiastico del Gruppo Scout Salerno X., ha consegnato alle famiglie disagiate del centro storico”. Il gruppo scout di “Baronissi 1” in collaborazione con la parrocchia del Convento di Baronissi, diretta da Padre Antonello, e con la Caritas, ha consegnato pacchi alimentari a oltre 70 famiglie bisognose del comune. ” Hanno girato anche un video della loro attività di solidarietà” – hanno spiegato i capigruppo: Silvia Governatori e Adolfo Avella. Il Presidente della Provincia di Salerno, l’ingegner Michele Strianese ha lodato l’iniziativa: ” Stiamo vivendo un momento difficile e c’è bisogno anche dell’aiuto delle associazioni e di volontari che fanno attivismo sul nostro territorio dando una mano a chi ne ha bisogno”. L’iniziativa è stata fortemente voluta e sostenuta dal Governatore del “Distretto Rotary 2100”, il professor Massimo Franco, cofondatore della “Fellowship degli Scout Rotariani”, che ha anche donato alla Fellowship nazionale la bandiera con il simbolo della Fellowship che è stata consegnata dal Delegato Distrettuale, Fabrizio Moscati, al Coordinatore Nazionale Dino Bruno. Presenti anche i responsabili di zona dell’Agesci: Carmen Russo e Mimmo Cirino e i rappresentanti rotariani: Antonella Cocurullo, Antonio Vicidomini, Ermanno Lambiase , Umberto Maria Cioffi, Gaetano Pastore e Lillo Petronella. (Pubblicato su “Il Quotidiano del Sud” edizione di Salerno). .

Aniello Palumbo