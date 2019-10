IL PALAZZO DI CITTA’ DI SALERNO ILLUMINATO DI ROSA NEL MESE DI OTTOBRE GRAZIE ALLA FIDAPA DI SALERNO

Il Palazzo di Città di Salerno sarà illuminato di rosa nelle sere di ottobre, a partire da martedì 15 alle ore 18,00 in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno grazie ad un’idea della “Sezione Fidapa di Salerno”, presieduta dalla professoressa Maria Rosaria Pagnani, che ha voluto riprendere un’idea messa in campo dall’Associazione LILT di Salerno, insieme a tutte le socie del sodalizio che vanta nel capoluogo un sessantennale impegno al femminile.

L’Amministrazione Comunale di Salerno grazie all’interessamento del Vicesindaco Eva Avossa, ha accolto, senza esitazione, la proposta della FIDAPA di illuminare in rosa un monumento simbolo: il Palazzo di Città. “Nel mese della prevenzione del tumore al seno, il simbolico colore rosa segnerà per giorni il cielo ed il mare di Salerno, richiamando l’attenzione sulla patologia oncologica femminile più diffusa” – ha spiegato la professoressa Pagnani – che ha ringraziato tutta l’Amministrazione Comunale:” In particolare la dottoressa Eva Avossa che ci è sempre vicina ed anche in questo caso ha sostenuto l’iniziativa. L’illuminazione, che di certo non passerà inosservata, farà riflettere e solleciterà alla prevenzione. Nello stesso tempo essa sarà un monumento di vicinanza a tutte le donne che combattono con la malattia ma ,soprattutto ,sarà il colore della speranza e della certezza che con la prevenzione si può vincere. E per dirla con Umberto Veronesi ” il cancro si batte sul tempo “.

Aniello Palumbo