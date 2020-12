Il Mondo unito rafforza la sua presenza a Capaccio Paestum.

dall’Associazione Il Mondo unito riceviamo e pubblichiamo

Il Mondo Unito, centro studi e ricerca di diritto fiscale dell’economia del No Profit per lo sviluppo del territorio, che svolge il suo impegno quotidiano nella Città di Capaccio Paestum, Presieduta da Capranelli Guglielmo, e lieta di comunicare il rafforzamento delle nostre attività in tutta Italia per le piccolissime e piccole associazioni presenti nei piccoli comuni PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE RURALI, dove vivono ed operano quotidianamente le associazioni medio piccole che rappresentano il 90% delle associazioni in Italia.

Rompendo l’isolamento dei luoghi impervi e difficilmente raggiungibili;fornendo risposte nel campo amministrazione e fiscali giuridico, disciplina del lavoro, assicurativa, organizzazione e gestione, dell’associazione, progettazione, comunicazione. che risponde a domande su Come costituire, gestire, modificare, chiudere, i diversi enti del non profit, quesiti sulle tematiche seguenti organizzazione e gestione dell’associazione, amministrazione e fisco,giuridico-fiscale, disciplina del lavoro, assicurativa, progettazione, comunicazione, bandi di finanziamento (Nazionali, Regionali, su fondazioni di varia natura) info Rag. Guglielmo Capranelli ( Presidente nazionale corsi on line ) 339/77 32 345 sito web: http://www.ilmondounito.com e-mail: ilmondounito@libero.it