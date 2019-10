IL CARRO “LA TAVERNA DI BACCO” VINCE LA PRIMA EDIZIONE DELLA FESTA DELL’AUTUNNO AD ATENA LUCANA

Una giornata di autunno calda e soleggiata ha accompagnato gli abitanti di Atena Lucana tra le vie del paese per dare il benvenuto alla stagione dell’uva e della vendemmia, delle castagne, delle zucche, delle nocciole e dei funghi. Nella mattinata i carri allegorici hanno allietato e divertito tutti con l’allegria, la musica e il folklore tipico di questi occasioni. Le soste nelle contrade, ricche di cibo e all’insegna della convivialità, hanno fatto da cornice della sfilata, tra balli e persone festanti. L’evento, poi, si è protratto per tutta la giornata fino a sera. Le pietanze preparate della Pro Loco Athena Nova, la musica della “Band del Maestro Casale Nicola”, i balli, le mostre fotografiche e i lavori degli alunni delle scuole di Atena Lucana hanno impreziosito la manifestazione. Decreto infine, il carro vincitore della l’edizione della Festa dell’Autunno 2019, che ha visto “La Taverna di Bacco” risultare il più votato dalla giuria popolare. La Presidente e l’organizzazione ci tiene a ringraziare tutti per la collaborazione e la partecipazione.