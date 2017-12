FESTA DEGLI AUGURI AL ROTARY CLUB SALERNO NORD DEI DUE PRINCIPATI

E ‘stata dedicata alla famiglia e agli amici la tradizionale “Festa degli Auguri” del Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati, presieduto dal dottor Michele Galderisi che, nella grande sala dell’Hotel Dei Principati di Baronissi, ha ricordato quelli che sono i principi e i valori del Rotary, soprattutto quello dell’amicizia, e tracciato un breve bilancio delle attività svolte nei primi mesi del suo mandato:” Abbiamo continuato ad organizzare il progetto “Le Domeniche della Salute”, che prevede visite gratuite, per varie patologie, a cittadini dei territori di Baronissi, Fisciano e Pellezzano. Abbiamo già effettuato due screening con i dottori Vincenzo Capuano e Matteo Cavaliere. Stiamo portando avanti il progetto “Alimenta la Mente”, attraverso il quale si cerca di combattere l’obesità infantile e di educare i bambini delle scuole elementari a seguire una sana alimentazione e a perseguire un corretto stile di vita. Coordinati dalla socia Sirella Renda, siamo andati nelle scuole con il nutrizionista del nostro Club, il dottor Carmelo Orsi, e con la psicologa Maria Conza”.

Il Presidente Galderisi ha anche annunciato che è stato approvato dal Distretto Rotary 2100, ottenendo il finanziamento della Rotary Foundation, il progetto di riqualificazione di un parco giochi nel Comune di Baronissi che sarà realizzato insieme agli altri Club Rotary di Salerno: dal Club Rotary Salerno, presieduto dall’avvocato Gaetano Pastore; dal Club Rotary Salerno Est, presieduto dal preside Antonio Vairo; dal Club Rotary Picentia, presieduto dall’ingegner Giuseppe Giannattasio e dal Rotary Club Salerno Duomo, presieduto dal dottor Natalino Barbato. Il progetto sarà realizzato con la fondamentale compartecipazione del Comune di Baronissi come ha spiegato il Sindaco, l’ avvocato Gianfranco Valiante:” Il “Parco Olimpia” è un parco giochi ubicato nel cuore della città, a ridosso della “Villa Comunale”. E’ molto frequentato dai bambini di Baronissi. Realizzeremo anche due campi di calcetto professionali a sponde per bimbi dai 3 agli 11 anni, che sono stati molto richiesti. A fine febbraio consegneremo questa bella opera ai nostri concittadini più piccoli”. Il Presidente del Rotaract Club Campus dei Due Principati, il dottor Vito Buonomenna, ha ricordato i tanti progetti portati avanti insieme al Rotary padrino: ” A gennaio saremo anche al Banco Alimentare insieme ai soci del Rotary Nord dei Due Principati”. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, ad opera del piccolo Francesco Villari, è intervenuto l’Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2100, il dottor Costantino Astarita, che ha portato i saluti del Governatore Luciano Lucania, e ricordato il motto del Presidente Internazionale: “Il Rotary fa la differenza”. Il dottor Astarita ha anche evidenziato il grande clima di amicizia che unisce i cinque presidenti e i soci dei Club Rotary di Salerno: ” Qui si vive un bel Rotary”. La Presidente Incoming Sirella Renda ha consegnato all’avvocato Tommaso Ferri, Presidente della “Fondazione Rachelina Ambrosini” una grande cesta piena di cappellini di lana realizzati all’uncinetto dalle mogli dei soci e dalle loro amiche, da donare ai bambini africani: ” Con un cappellino di lana si può salvare la vita di un bambino in Africa. Grazie al progetto “Una Vita tra le Dita”, abbiamo già salvato tremila bambini”. ” ha spiegato l’avvocato Ferri. A conclusione della serata è stata organizzata, dai soci del Rotaract Campus, una divertente tombolata “chiamata” dai piccoli Alessandro Cavaliere , Francesco Villari e dal simpaticissimo avvocato Enrico Siniscalchi, che, come ha spiegato il Presidente del Rotaract Campus ,Vito Buonomenna :” Ha l’obiettivo di raccogliere fondi per un progetto di solidarietà”. Presentati dal Prefetto, Vittorio Villari, erano presenti alla serata: il Past Governor Marcello Fasano; la dottoressa Marisa Fiorillo Della Monica, Presidente del Club Inner Wheel Salerno Carf; la dottoressa Ornella Orlando, Presidente del Club Inner Wheel Salerno Est; la Presidente del Club Rotaract Salerno, Anna Gallo; il Presidente del Rotaract Duomo Raffaele De Simone; i Soci Onorari Antonio Calabrese, Giovanni Guerriero e Alfredo Marra; il dottor Vincenzo Bove già Presidente del Consiglio Comunale di Pellezzano e il Consigliere Regionale dell’ANCI, il dottor Francesco Morra.

Aniello Palumbo