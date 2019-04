CONSEGNATI I ” BARATTOLI D’EMERGENZA” DEI LIONS ALLA FARMACIA COSTABILE DI VIA POSIDONIA

E’ iniziata lunedì mattina, presso la Farmacia del Dottor Antonio Costabile di Via Posidonia, la consegna dei “Barattoli d’ Emergenza dei Lions”: dei semplici barattoli di plastica che possono contribuire a salvare una vita, come ha spiegato la dottoressa Lea D’Agostino Siani, del Lions Club Salerno 2000, Specialist Distrettuale del Service:” Abbiamo iniziato, su tutto il territorio salernitano, la distribuzione di oltre duemila barattoli di plastica che saranno consegnati soprattutto a persone anziane o disabili che spesso vivono da sole e che possono sentirsi male, perdere conoscenza o comunque avere difficoltà a parlare nel momento in cui arrivano i soccorritori del 118 che hanno immediatamente bisogno di ricevere notizie sul paziente: le patologie di cui soffre, le medicine che assume e dove sono conservate, se è allergico a qualche medicinale, come rintracciare i parenti o il medico curante. Perdere tempo prezioso a cercare in casa queste notizie può essere a volte determinante per la salvezza del paziente stesso. Per evitare che ciò accada i Lions hanno ideato il Service Nazionale :”Il Barattolo d’Emergenza: metti al sicuro la tua salute”. Questi barattoli contengono schede informative sulle quali saranno annotate tutte le informazioni utili: dovranno essere custoditi nel frigorifero, che dà un’adeguata protezione in caso di scoppio o d’incendio. Sull’anta dello stesso deve essere applicato un adesivo che ne segnala la presenza all’interno. Lo stesso adesivo dovrà essere attaccato sulla porta d’ingresso in modo da avvertire i soccorritori che in quella casa le notizie “salvavita” sono custodite nel frigorifero. E’ importante far arrivare alla popolazione il messaggio che noi siamo vicini, con questo nostro Service, soprattutto alle tante solitudini che esistono. “Dove c’è bisogno, lì c’è un Lion” questo è il nostro motto e questa è un’idea semplice, ma molto efficace sul territorio”. La dottoressa D’Agostino, che indossava il giubbino giallo dei Lions, ha ricordato che i barattoli saranno distribuirti gratuitamente anche attraverso altri canali come la Croce Rossa e le associazioni di volontariato. ”Sui barattoli è stato anche inserito un chip che attraverso un App, scaricabile sul telefonino, consente di vedere un breve cartone animato che spiega tutta l’iniziativa”.

Il dottor Antonio Costabile, che gestisce la farmacia di Via Posidonia insieme ai figli, Valentina e Arturo e alla dottoressa Valentina Mugnani, ha immediatamente compreso la valenza del Service e accettato di distribuire i barattoli ai suoi clienti:” Un’iniziativa che va incontro ai tempi e che soddisfa un bisogno reale della popolazione: sono sempre di più purtroppo gli anziani che vivono da soli. Soprattutto a loro suggeriremo questa lodevole iniziativa”. Il dottor Paolo Gattola, Governatore del Distretto Lions 108 Ya, che comprende i territori della Campania, Basilicata e Calabria, ha spiegato che il Service è un’importante veicolo d’informazione:” Un Service concreto, di grande solidarietà, attraverso il quale possiamo essere realmente vicino alle persone ”. Presenti anche la dottoressa Concetta Latorre, Presidente del Club Lion Salerno 2000, la Cerimoniera del Club, la dottoressa Maria Feleppa Sanfilippo, e il Colonnello Luigi Gambaro, socio del Club. (FOTO DI ANTONIO SIANI).

Aniello Palumbo